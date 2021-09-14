Apple презентувала нові Apple Watch: що нового очікувати користувачам та яка вартість

Apple презентувала нові Apple Watch: що нового очікувати користувачам та яка вартість

Користувачі очікують нову лінійку iPhone 13.

14 вересня американська корпорація Applе презентує нові продукти під гаслом "California streaming". Користувачам показали Apple Watch Series 7.

Трансляцію презентації можна переглянути на офіційній сторінці корпорації у YouTube та на сайті Applе. Захід стартував о 10:00 за місцевим часом (20:00 за Києвом) і транслюється зі штаб-квартири компанії в Купертіно, штат Каліфорнія.

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У лінійці Appel Watch залишаються Series 3, SE і нові Series 7 з ціною від $399.

У Apple Watch з'являться нові функції для велосипедистів, завдяки новій версії watchOS є підтримка відстеження падінь і їзди на електробайках.

Дизайн майже не змінився, але екран став більшим. Кути корпусу стали більш закругленими, вони плавніше переходять від екрану до тильної частини з датчиками. Годинник буде заряджатися на третину швидше Apple Watch 6. З покупкою нових Apple Watch компанія подарує 3 місяці використання Apple Fitness +.

Лінійка Series 7 буде доступна цїєї осені, але коли саме - поки невідомо.

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