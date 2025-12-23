Аптека 9-1-1 подвоює українцям «Зимову тисячу»: як отримати ще тисячу на ліки та медтовари

Реклама

Зима зазвичай додає нам не лише шарфів і теплих шкарпеток, а й витрат на здоров’я. Тому ініціатива, яка дозволяє зекономити — зараз як ніколи на часі.

Як це працює?

Держава нараховує 1000 грн на картку «Національний Кешбек»;

Покупець купує товари в «Аптеці 9-1-1» або замовляє товари онлайн, які позначені тегом «Зимова 1000» та розраховується державними коштами;

За кожну витрачену гривню отримує +1 бонус;

1 бонус = 1 грн. Тобто витратили тисячу — отримали тисячу на майбутні покупки.

Акція «Подвійна підтримка» діє у всіх аптеках мережі, через бронювання на сайті apteka911.ua, а також при покупках у чат-боті у Telegram @apteka911chatBot.

Що дають бонуси?

Нараховані бонуси можна використати вже при наступних візитах:

покрити до 20% вартості будь-якого чека;

або 100% вартості товарів зі списку препаратів, на які можна повністю списувати бонуси з дисконтної картки.

Нарахування відбувається автоматично протягом трьох робочих днів.

Реклама

За нараховані бонуси «Подвійної підтримки» можна купити ліки, вітаміни та інші товари медичного призначення.

Весь перелік найменувань, які можна придбати коштами «Зимової 1000», є на офіційних сторінках державної програми «Зимова підтримка».

На сайті apteka911.ua дозволені до оплати товари позначені плашкою «Зимова 1000».

Умови участі:

У кошику мають бути лише товари з дозволеного державою переліку.

Оплата проводиться карткою «Національний Кешбек».

Щоб витратити нараховані бонуси, в аптеці мережі необхідно вказати номер програми лояльності, або підтвердити його в онлайн-замовленні. Для цього потрібно попередньо зареєструватися в Telegram @apteka911chatBot.

Акція «Подвійна підтримка» від «Аптека 9-1-1» триває з 1 грудня 2025 року до 28 лютого 2026 року. Або ж до офіційного оголошення про завершення державної програми.

Реклама

Самолікуванння може бути шкідливим для вашого здоровʼя