Аптеки можуть закритися: фармацевти б’ють на сполох через зміни до законодавства

Представники фармацевтичного бізнесу звернулися до Комітету з питань здоров’я нації з вимогою допустити їх до засідання 9 грудня, на якому обговорюватимуть законопроєкт №11493 про внесення змін до Закону України «Про лікарські засоби», йдеться у заяві представників ринку.

Як йдеться в заяві, запропоновані зміни можуть призвести до зникнення з аптек імпортних ліків, зростання їхньої ціни та закриття аптек у сільській місцевості та прифронтових районах.

«Ми наголошуємо на тому, що подібні зміни суперечать стратегічним цілям держави із забезпечення доступу громадян до якісних та безпечних лікарських засобів. Натомість запропоновані зміни до закону підігрують окремим “фармацевтичним улюбленцям”, яких пов’язують з певними політичними силами», — зазначають представники галузі.

Фармацевти також застерігають, що запропоновані зміни можуть створити умови для монополізації ринку та посилення політичного впливу окремих гравців.

“Відповідальність за наслідки лежить на тих, хто ігнорує голос професійної спільноти”, - наголосили в асоціації.