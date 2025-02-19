Аптеки закликають МОЗ надати чіткий перелік ліків, які мають подешевшати з 1 березня

“Аптечна професійна асоціація України” (АПАУ), яка об'єднує понад 75% ринку роздрібної фармації, закликала Міністерство охорони здоров’я надати чіткий перелік зі 100 найбільш популярних ліків вітчизняного виробництва, щодо яких з 1 березня планується зниження вартості на 30%.

Про це йдеться у відповідній заяві, розміщеній на сайті Асоціації.

АПАУ наголошує, що важливо вже зараз отримати розʼяснення, як саме виробникам, дистриб'юторам та аптекам діяти із залишками ліків, які були закуплені за попередніми контрактами.

Зниження роздрібної ціни на ліки стане можливими лише за умови пропорційного зниження цін усіма учасниками фармринку – виробниками, дистриб'юторами та аптеками, підкреслюють в Асоціації. Адже саме виробник визначає базову вартість препарату, яка становить 72-75% його кінцевої ціни.

Розуміючи нагальність заходів щодо зниження цін на життєво важливі ліки та обмежений час для втілення ухвалених рішень, АПАУ звернулася до МОЗ із запитом надати:

вищезгаданий Перелік ліків, щодо яких планується зниження вартості;

алгоритм дій із подальшої взаємодії між учасниками ринку (виробник/дистриб’ютор/аптека) щодо зниження вартості ліків на залишкову продукцію, що була придбана та/або закуповується аптечними закладами до 28 лютого включно за попередніми контрактами/домовленостями.

Нагадаємо, 10 лютого учасники АПАУ першими підписали та направили до МОЗ Декларацію про взаємодію щодо зниження вартості ліків. Учасники Асоціації запропонували знизити ціни на медикаменти, а саме – застосувати знижку пропорційну до знижки виробника, водночас залишаючи за виробником можливість визначити розмір цієї знижки на продукцію.

В АПАУ наголошують, що така взаємодія призведе до поступового зниження вартості ліків вітчизняного виробництва по всьому ланцюжку. Тобто коли кожен учасник (виробник, дистриб'ютор, аптека) знижує свою частку в загальній вартості препарату, що в результаті дає значне здешевлення для кінцевого споживача.