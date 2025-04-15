Аптеки виживають у підвалах у прифронтових зонах і готуються до закриття — Фармрада

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Про це заявила Олена Пруднікова, голова ГО «Всеукраїнське об’єднання «Миколаївська фармацевтична асоціація Фармрада».

«Аптеки розбиті, залишились підвали. Люди самі возять ліки, просять допомоги у волонтерів, працюють фактично на ентузіазмі. Але коли нам кажуть: вас замінить Укрпошта — руки опускаються», — каже Пруднікова.

Водночас, державної підтримки не існує. Попри обіцянки розвитку комунальних аптек — «немає ні плану, ні політики, ні грошей», каже Пруднікова. І додає: малі аптеки можуть зникнути вже за кілька місяців, якщо держава не перегляне свою політику щодо регулювання аптечного ринку.

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Нагадаємо, лише 17% аптек у прифронтових регіонах залишаються рентабельними. Про це раніше заявляла народна депутатка Оксана Дмитрієва. За її словами, нові спроби зниження цін через обмеження аптечної націнки можуть остаточно знищити точки доступу до медикаментів.

«У восьми областях на одну аптеку припадає понад 10 населених пунктів. Якщо обмежувати їхню рентабельність без розрахунків, люди залишаться без ліків — без інсуліну, антибіотиків, засобів від серцевих захворювань», — наголосила вона.

Дмитрієва також підкреслила, що МОЗ не надало жодних економічних розрахунків рентабельності аптек у відповідь на депутатські запити. Відтак, ухвалення подібних рішень без аналітики створює реальну загрозу втрати доступу до ліків у найвразливіших регіонах.