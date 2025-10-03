ТСН у соціальних мережах

Аптеки забезпечують наявність ліків за найбільш доступними цінами: професійна спільнота очікує обʼєктивного аналізу від АМКУ

Аптеки та аптечні мережі виконують вимоги законодавства, що зобов’язує їх забезпечувати наявність ліків за найбільш доступними цінами.

Оцінка ситуації на ринку з боку Антимонольного комітету має ґрунтуватися на об’єктивному аналізі, заявили в Громадській спілці «Аптечна професійна асоціація України» (АПАУ).

В асоціації наголосили, що стаття 20-3 Закону України «Про лікарські засоби» зобов’язує кожен аптечний заклад мати в наявності препарат з однією з трьох найбільш економічно вигідних цін, визначених у Національному каталозі цін. 

Водночас у законодавстві відсутня вимога закуповувати чи реалізовувати увесь асортимент кожного виробника.

«Держава забезпечує баланс між регуляторними вимогами, економічною доцільністю та потребами споживачів. Оцінка ситуації на ринку має ґрунтуватися на об’єктивному і всебічному аналізі з урахуванням регуляторних, логістичних та економічних факторів, які впливають на діяльність аптек», – зазначили в АПАУ.

Як повідомлялося, Антимонопольний комітет України за заявою одного з виробників заводу Дарниця почав дослідження  роздрібного ринку лікарських засобів.

Раніше Дарниця поскаржилася на падіння продажів своїх ліків. Причиною цього експерти називають завищені ціни на її препарати у порівнянні з аналогами.

