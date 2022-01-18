Арабіка здешевшає, а робуста здорожчає: експерти розповіли, як зміняться ціни на каву

Торік арабіка здорожчала на 36%.

Ціни на каву арабіка у 2022 році, як очікується, знизяться приблизно на 2% у річному обчисленні до 4,2 дол./кг. Натомість вартість робусти підвищиться на 2% у річному обчисленні до 2,0 дол./кг.

Про це повідомляє UkrAgroConsult з посиланням на дані Світового банку.

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Пояснюється зниження цін на арабіку очікуваним зростанням виробництва у Бразилії. Робуста ж зросте у ціні через підвищений попитом, адже чимало споживачів почали шукати дешеві альтернативи дорожчій арабіці.

Середньорічна ціна на арабіку зросла на 36% у річному вирахуванні до 4,51 дол./кг у 2021 році, а робуста зросла на 31% (до 1,98 дол./кг). Торік у грудні за кілограм арабіки ціна сягнула 5,91 дол і 2,48 дол. за кілограм робусти.

Як вказується, Бразилія залишається найбільшим постачальником зеленої кави у світі, на яку припадає 31% світового експорту. Крім того, середня експортна ціна на бразильську каву підскочила з 2,10 дол./кг у січні до 2,77 дол./кг у вересні 2021 року.

Другу позицію має Колумбія із часткою 15% від загального обсягу поставок. На третій сходинці В'єтнам з часткою 12%.

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До найбільших імпортерів кави у світі в 2020 році належали США (1,3 млн. тонн) і Німеччина (1,1 млн. тонн), на частку яких припадало 37% від загального обсягу. На Італію (565 тис. тонн) та Японію (390 тис. тонн) припадало ще 15% світових міжнародних закупівель.

У вартісному вираженні найбільшими світовими ринками імпорту зеленої кави були США (4,2 млрд. доларів), Німеччина (2,6 млрд. доларів) та Італія (1,2 млрд. доларів), на частку яких припадало 45% світових закупівель. За цими країнами слідують Японія, Швейцарія, Франція, Іспанія, Нідерланди, Південна Корея, Великобританія, Росія, Бельгія та Польща, яких разом припадає ще 30%.

Нагадаємо, що український уряд ввів держрегулювання цін на продукти: у переліку перебуває 35 продуктів.

Раніше Кабінет міністрів України обмежив вартість природного газу для виробників продовольства: борошна та хліба, молока, курятини, соняшникової олії, а також запровадив держрегулювання цін на соняшникову олію і батон.

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