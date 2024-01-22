Арешт бізнесмена Мазепи: представники влади та підприємці провели закриту зустріч – ЗМІ

Тема зустрічі – тиск силових структур на бізнес на тлі арешту Ігоря Мазепи та обшуків в інвесткомпанії Concorde Capital.

Члени економічного блоку уряду та керівництво Верховної Ради провели закриту зустріч з підприємцями. Тема зустрічі – тиск силових структур на бізнес на тлі арешту Ігоря Мазепи та обшуків в інвесткомпанії Concorde Capital.

Про це повідомляє Forbes із посиланням на низку бізнесменів, які були там присутні.

Як пише видання, зустріч відбувалася у змішаному форматі – частина підприємців підключилася онлайн.

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З боку влади у зустрічі взяли участь перший віцепремʼєр – міністр економіки Юлія Свириденко, віцепремʼєр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, старша радниця керівника Офісу президента Дарія Зарівна, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Коментуючи загальну атмосферу зустрічі, один із співрозмовників Forbes констатував тотальне обурення бізнесу щодо дій правоохоронних органів.

За словами іншого бізнесмена, була реакція на заяву громадського руху "Маніфест 42" по справі Ігоря Мазепи. "Позиція бізнесу – під час війни потрібно закінчувати історії з кошмарення бізнесу, який працює і платить податки", – наголосив він.

"Формально зустрілись, поговорили, розійшлись. Відпрацьована схема – випустити пару. Єдиний плюс зустрічі – лють бізнесу очевидна. Думаю, вони повинні офігіти більше, ніж до зустрічі", – зазначив ще один бізнесмен.

Нагадаємо, громадський рух бізнесу "Маніфест 42" анонсує 1 лютого призупинення роботи компаній, якщо уряд не почне вирішувати проблему тиску на бізнес.

ТСН.ua зібрав реакцію бізнесу на затримання та арешт Ігоря Мазепи

Нагадаємо, адвокати компанії EQUITY подали апеляційну скаргу на ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 19 січня 2024 року в інтересах свого клієнта – Ігоря Мазепи.

У п’ятницю, 19 січня, Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід бізнесменові Ігорю Мазепі. На час слідства підозрюваний перебуватиме під вартою у слідчому ізоляторі з можливістю вийти на свободу після внесення застави в розмірі 349 млн грн. До слова, розмір застави рішенням суду було зменшено вдвічі. Прокуратура вимагала для затриманого тримання під вартою з можливістю вийти на свободу, сплативши заставу в розмірі 700 млн грн.

Ігорю Мазепі інкримінують протиправне заволодіння землями, на яких розташовані гідротехнічні споруди критичної інфраструктури – Київської ГЕС, для будівництва котеджного містечка преміум-класу Goodlife Park у Вишгородському районі на Київщині. Goodlife Park побудоване 2013 року, має площу 40 га, яхт-клуб, міні-готель, ресторан, дитячий парк, спортивні майданчики та фітнес-центр.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про затримання Ігоря Мазепи

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