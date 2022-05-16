Арештовано активи компаній російського олігарха на суму понад 12,4 млрд грн

За даними кремлівських росЗМІ, арештовано активи Михайла Фрідмана на суму 420 млн доларів в українському "Альфа-банку".

Накладено арешт на активи кіпрських компаній на загальну суму понад 12,4 млрд грн.

За даними слідства, російський олігарх та бізнесмени, використовуючи підконтрольні кіпрські компанії та згаданий банк, до війни і упродовж збройної агресії РФ проти України, легалізували активи цих компаній на загальну суму 1,1 млрд грн. У подальшому вони вивели частину активів з банківської системи в Україні, а на іншу було накладено арешт.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Таким чином російський олігарх з бізнесменами намагалися уникнути можливих негативних наслідків у вигляді накладення санкцій та застосування заходів примусового вилучення прав власності, передбачених законодавством України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчиненого службовими особами приватної банківської установи, здійснюється детективами Бюро економічної безпеки України за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України. З метою виконання завдань кримінального провадження Офісом Генерального прокурора організовано взаємодію із Держфінмоніторингом, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Державною податковою службою України.

Раніше за клопотанням прокурорів судом також було накладено арешт на активи цих компаній російського олігарха на суму майже пів мільярда гривень.

За даними кремлівських росЗМІ, арештовано активи Михайла Фрідмана на суму 420 млн доларів в українському "Альфа-банку".

Нагадаємо, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов наголосив, що європейські країни не мають повторити помилки арештів активів проросійських гаманців, як це було 2014 року.

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