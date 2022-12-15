Арктичний дизель від АЗК UPG – ваша впевненість за кермом у пікові морози

Для водіїв із дизельним типом двигуна різке зниження температури повітря – неабияке випробування. Щоб не перейматися, чи заведеться ваше авто морозного ранку, ліпше заправлятися зимовими видами пального від національної мережі АЗК UPG.

Якщо під час звичного нам похолодання гарним рішенням стає зимовий EURO DIESEL, то у найхолодніші періоди автолюбителям варто обрати максимально морозостійкий DIESEL Арктика, продаж якого вже стартував на UPG.

Чому взимку ліпше заправлятися зимовими видами ДП від UPG і як їх обрати

На відміну від бензину дизпальне містить парафінові вуглеводні. Тож під час зниження температури повітря від –15°C і нижче звичайне літнє дизпальне починає густішати. А отже, порушується якість розпилювання пального форсунками, а фільтри відмовляються пропускати через себе гелеподібну субстанцію. Саме у наявності депресорних присадок, які запобігають кристалізації парафінів, і полягає основна відмінність зимового дизеля.

Національна мережа АЗК UPG реалізує два види дизпального, яке варто використовувати у холодну пору року: зимовий EURO DIESEL із температурою фільтрування до –22° С та DIESEL Арктика, який не замерзає навіть коли позначка термометра опускається до поділки –37° С.

Арктичний дизель від АЗК UPG

Лютий холод час від часу випробовує українців на міцність: значне зниження температури повітря також трапляється і на території нашої країни. В Україні такі погодні сюрпризи тривають короткий період: від декількох годин до декількох діб. Саме під час таких хрещенських морозів автолюбителям ліпше обирати більш морозостійкий арктичний дизель від UPG.

А як же бути, коли зима видалася теплою? Фахівці все ж радять перейти на зимові види ДП. Це пояснюється тим, що навіть якщо високоякісне літнє дизпальне цілком успішно може працювати в автомобілі до –10°C, під час руху заміською трасою залишається ризик його замерзання в паливопроводах та у фільтрі, які обдуває морозне повітря. Крім того, немає гарантії, що після легкого денного морозцю вночі не відбудеться різкого зниження температури.

Технічні характеристики та переваги DIESEL Арктика від UPG

Як і решта видів пального, арктичний дизель від UPG імпортується напряму з Європи та відповідає п’ятому екологічному стандарту та вимогам ДСТУ.

Попри суворий холод високоякісне пальне гарантує легкий розгін автівки, чудову маневреність та безпечну експлуатацію двигуна. Підтвердженням цього є високе цетанове число, котре сягає позначки 52 (згідно з нормою не нижче 48).

Ще один важливий показник якості пального – вміст сірки та ароматичних вуглеводнів в арктичному дизелі – також у межах норми.

DIESEL Арктика до 37 градусів морозу на АЗК UPG

Найбільш морозостійке, призначене для експлуатації в умовах арктичного клімату дизельне пальне відповідає стандарту Євро-5, що передбачає суворіші вимоги до ступеня очищення від часток, котрі забруднюють довкілля. Тож, наповнюючи бак на АЗК UPG, ви не лише дбаєте про своє авто, а й про навколишнє середовище.

UPG гарантує якість пального, яке імпортує напряму з Європи

Перед тим, як потрапити в бак вашого автомобіля, пальне проходить багаторівневу перевірку, що гарантує його якість. Кожна партія має сертифікат якості виробника із зазначенням європейської країни, звідки його було поставлено.

На кожному АЗК UPG ви завжди можете ознайомитися з паспортом, який підтверджує, що це пальне пройшло вхідний контроль в Україні та відповідає стандартам ДСТУ.

Поради, як діяти, коли пальне замерзло і авто не заводиться

Якщо ж ви з якихось причин не встигли заправитися зимовим дизелем, і авто не заводиться, рішення є. Розчинити чимось згустки парафіну, які вже утворилися в баку та накопичилися у фільтрі, неможливо – їх вдасться позбутися лише шляхом нагріву. Найкраще – перемістити автівку на кілька годин у теплий бокс. Тривалість відтавання залежатиме від температури промерзання та об’єму пального. Варіант із доливанням у бак порції гарячого пального не спрацює. Це не поверне працездатність фільтра, тож його доведеться підігрівати окремо. Окремого підігріву потребуватимуть і паливопроводи.

Із зимовим EURO DIESEL та стійким до наднизьких температур DIESEL Арктика від UPG ви завжди будете впевнені в роботі свого авто попри примхи погоди!