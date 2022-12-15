"Армія відновлення" залучила понад 3,3 тисячі безробітних до відбудови країни

До того, як ці люди долучились до виконання суспільно корисних робіт, вони тривалий час були безробітними – центр зайнятості шукав їм роботу в середньому понад чотири місяці.

"Армія відновлення" залучила 3 314 безробітних до відбудови країни.

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки з посиланням на заступницю міністра Тетяну Бережну.

"Ми залучаємо людей, які тимчасово втратили роботу, до відбудови країни і таким чином надаємо їм можливість перейти в статус зайнятих осіб та отримувати за виконання суспільно корисних робіт щонайменше 6 700 грн. На сьогодні 3 314 безробітних вже виконують такі роботи у дев’яти областях", - сказала заступниця міністра економіки.

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За словами Бережної, серед цих людей майже в рівній пропорції є жінки та чоловіки, більшість з них (52%) у найбільш працездатному віці 35-50 років, вони проживають переважно в маленьких містах, трохи рідше – у сільській місцевості, мають професійно-технічну (51%) або вищу (27%) освіту.

"І, що важливо, до того, як вони долучились до виконання суспільно корисних робіт, вони тривалий час були безробітними – центр зайнятості шукав їм роботу в середньому понад чотири місяці. Тому їх участь в "Армії відновлення" надасть їм більше можливостей, адже вони отримуватимуть за виконання робіт більше, ніж середня допомога з безробіття", - розповіла заступниця міністра.

Нині суспільно корисні роботи проводяться у дев’ятьох областях – Сумській, Київській, Полтавській, Донецькій, Чернігівській, Рівненській, Запорізькій, Житомирській, Волинській. Найбільше безробітних залучено у Київській області – 770 осіб, Сумській – 739 осіб, Полтавській – 697 осіб.

За даними Мінекономіки, на сьогодні за виконання таких робіт безробітним виплачено вже 18,3 млн грн.

Проєкт "Армія відновлення" діятиме і наступного року, тому на організацію громадських та суспільно корисних робіт в бюджеті Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на 2023 рік передбачено 154 млн грн.

Нагадаємо, в Україні офіційно зареєстрованих безробітних, за останніми даними, понад 200 тисяч громадян.

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