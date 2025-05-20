Асоціація газовидобувників вимагає від НКРЕКП та Міненерго справедливих рішень щодо штрафів за якість газу

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Про це йдеться у зверненні Асоціації.

Газовидобувники зазначають, що у квітні травні 2025 року відбулися низка робочих зустрічей за участі представників НКРЕКП, Міненерго та газовидобувного сектору. Під час обговорень сторони зосередилися на проблемах, що виникли через масштабні пошкодження інфраструктури через російські обстріли у першому кварталі цього року.

"Асоціація висловлює вдячність НКРЕКП та Міністерству енергетики за організацію зустрічей, а також за обговорення можливих шляхів вирішення зазначених питань, які стали одними з найсерйозніших викликів для сектору з початку війни", — йдеться у зверненні.

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На запит державних органів компанії члени Асоціації надали офіційні листи з детальною інформацією щодо замовлених і використаних потужностей, обсягів некондиційного газу, а також розміру відповідних платежів.

Водночас у видобувники підкреслили: "Відповідно до положень Статуту Асоціації та чинного законодавства України, Асоціація не має права збирати чи використовувати інформацію, що є комерційною та належить до конфіденційної".

"Асоціація хоче ще раз підкреслити надзвичайну важливість зазначених питань для газовидобувного сектору", — додають у зверненні.

Також йдеться про необхідність дозволити газовидобувним компаніям, чиї об’єкти постраждали від атак, коригувати вже замовлені потужності в межах поточного газового року. Запропоновано враховувати невикористані, але оплачені потужності у майбутніх періодах замовлення.

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Окремо Асоціація звернулася з проханням передбачити можливість звільнення компаній від сплати штрафів за подачу газу по точках входу до ГТС, де через обстріли було пошкоджено інфраструктуру, що спричинило збільшення подачі некондиційного газу.

Нагадаємо, засновниця Національної асоціації видобувної промисловості України Ксенія Оринчак також заявила, що держава має підтримати газовидобувні підприємства, що постраждали від обстрілів, а не накладати на них штрафи за тимчасове відхилення від стандартів якості.