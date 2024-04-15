Між Україною та США назріває суперечка: в WP назвали причини та наслідки для фронту

Під час Мюнхенській конференції з безпеки в лютому Зеленського роздратувало прохання США не бити по російських НПЗ.

Офіційні особи США вважають, що удари України по російських нафтопереробних заводах (НПЗ) призведуть до підвищення світових цін на енергоносії і збільшить кількість атак Росії як відплату. Те, що Україна не утримується від атак, поглибує напруженість у відносинах із Америкою.

Про це повідомляє The Washington Post.

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За словами офіційних осіб, заклик США не бити по російських НПЗ, озвучений під час Мюнхенській конференції з безпеки в лютому, роздратував Зеленського та його головних помічників. Вони розповіли, що президент України відхилив цю рекомендацію, не знаючи, чи вона відображає позицію адміністрації Байдена.

Але в наступні тижні Вашингтон посилив це застереження в численних розмовах з Києвом, у тому числі радником з національної безпеки Джейком Салліваном, який відвідав столицю України в березні, та іншими високопоставленими чиновниками оборони та розвідки США.

"Проте замість того, щоб мовчазно погодитися на прохання США, Україна подвоїла свою стратегію, завдавши удару по низці російських об’єктів, включаючи атаку 2 квітня на третій за величиною нафтопереробний завод Росії. Ці інциденти загострили напруженість у напружених відносинах, оскільки Київ чекає, чи ухвалить Конгрес давно відкладений пакет допомоги на суму 60 мільярдів доларів, у той час як російські війська проривають українські позиції по всій лінії фронту ", - йдеться у статті.

Автори видання зазначають, що довготривалі українські удари вивели з ладу щонайменше 10 відсотків потужностей російських нафтопереробних заводів. Це відбуваються в той час, коли президент Байден нарощує свою передвиборчу кампанію, а світові ціни на нафту досягають шестимісячного максимуму .

Прихильники України у США звинувачують Білий дім у пріоритеті внутрішньої політики над військовими цілями Києва.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відповів на заклик США припинити атакувати російські НПЗ.

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