Avesterra Group успішно здійснила перші поставки до країн ЄС та Великої Британії

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Перша комерційна поставка Avesterra Group до Великої Британії була відвантажена 31 липня 2026 року. Вона здійснювалася під брендом Delika.

Продукція успішно перетнула кордон, пройшла необхідні процедури митного оформлення та була доставлена британському покупцеві.

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Перше відвантаження фактично стало тестовим етапом співпраці. За його результатами британський партнер високо оцінив якість продукції та продовжив контрактацію нових партій у Avesterra Group.

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«Вихід на ринки Великої Британії та Європейського Союзу — важливий етап розвитку Avesterra Group. Для нас принципово не просто здійснити перші поставки, а побудувати довгострокову співпрацю з міжнародними партнерами та забезпечити регулярну присутність нашої продукції на нових ринках. Продовження контракту з британським партнером після першого відвантаження підтверджує конкурентоспроможність української продукції та відкриває для нас можливості для подальшого розширення експорту», – зазначила CEO Avesterra Group Світлана Собіпан.

Вихід на британський ринок став результатом поетапної підготовки підприємства. Одним із ключових кроків було проходження відповідної сертифікації — офіційного схвалення виробничих потужностей для експорту продукції до Європейського Союзу.

Для початку поставок до Великої Британії підприємство також пройшло перевірку Держпродспоживслужби на відповідність ветеринарним і санітарним вимогам. Після подання української сторони Avesterra Group було включено до переліку виробників, яким дозволено постачати продукцію на британський ринок.

Отримання сертифікації відкрило компанії можливість розвивати продажі й у країнах Європейського Союзу. Перші партії продукції Avesterra Group уже відвантажено до Нідерландів та Естонії.

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Компанія не обмежує свою експортну стратегію окремими країнами ЄС. Рішення щодо подальших напрямків залежатимуть від попиту, цінової ситуації, логістики та комерційної ефективності роботи на кожному ринку.

Avesterra Group має досвід експорту до 25 країн світу. Сьогодні компанія регулярно постачає продукцію до Сейшельских островів, Азербайджану та низки країн Близького Сходу та Африки.

До кінця 2027 року Avesterra Group планує довести щомісячний обсяг експорту до 20% загального виробництва. Водночас основним для компанії залишається український ринок, а розвиток міжнародних продажів розглядається як можливість диверсифікувати ринки збуту та посилити позиції Avesterra Group.

Наступним кроком у розширенні експортної географії стане перша поставка до Грузії, запланована уже в серпні цього року. Паралельно компанія працює над відкриттям ринку Молдови.

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