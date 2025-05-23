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ТСН у соціальних мережах

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Гроші
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Авіакомпанія «Українські вертольоти» передала військовим допомогу на 10 мільйонів гривень Новини компаній

Авіакомпанія «Українські вертольоти» передала техніку та обладнання 7 військовим частинам Збройних Сил України та прикордонному загону Державної прикордонної служби. Усе — згідно з реальними запитами, сформованими самими військовими.

Авіакомпанія «Українські вертольоти» передала військовим допомогу на 10 мільйонів гривень

Передали саме те, що потрібно. Цього разу військові отримали 2 автомобілі, 10 квадроциклів, 50 квадрокоптерів, 2 ноутбуки, 6 генераторів, 6 пристроїв EcoFlow, зарядну станцію, 30 батарей живлення та інтерактивний стіл. Загальна сума допомоги — майже 10 млн грн.

Це вже не перша з масштабних передач допомоги від Авіакомпанії. І точно не остання — адже бізнес, який розуміє відповідальність, діє на підтримку фронту.

Допомога — це рішення, дія та участь

Ключі від техніки та обладнання особисто передав військовим Голова Ради директорів компанії Володимир Ткаченко.«Радий вітати вас і передати чергову допомогу. З перших днів повномасштабної війни ми підтримуємо Сили оборони України: передали сотні мавіків, тисячі бронежилетів і касок, десятки одиниць транспорту — пікапів, багі. Велика вам шана за те, що ви не шкодуєте ні життя, ні здоров’я заради нашої Батьківщини! А ми, в тилу, завжди будемо вам допомагати», — зазначив Голова Ради директорів компанії Володимир Ткаченко.

Подяки, рукостискання та серйозні розмови з тими, хто щодня ризикує життям — найвища оцінка цієї ініціативи. Бо точна, вчасна і щира допомога — це бойова логістика тилу.Один із бійців, старший сержант тероборони з позивним «Оса», підкреслив, що допомога потрібна постійно: «Від дронів і генераторів до транспорту, бо техніка зношується, ремонтуємо часто за свої кошти. Але гуртом — сила: коли всі тримаються разом, є шанс. Поки ми їх стримуємо там — ви живете тут. А як кожен сам за себе — нічого не буде».

Системна допомога, що змінює хід подій

Від початку повномасштабного вторгнення компанія вже передала допомоги на понад 276 млн грн, із них  192 млн грн — на потреби Збройних сил України. Це дрони, автомобілі, обладнання зв’язку, оптика, генератори та багато іншого не менш важливого. Також понад 83 млн грн на гуманітарні потреби: підтримку родин співробітників, які загинули на війні, ветеранів та дітей-сиріт.

Така підтримка — це не разова акція. Це свідома позиція, яку Авіакомпанія «Українські вертольоти» реалізує щодня. Коли бізнес стає союзником фронту, це не просто допомога — це спільна перемога та вклад у спільне майбутнє.

Дата публікації
Кількість переглядів
62
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