Авіакомпанія «Українські вертольоти» надала захисникам України чергову партію спорядження й обладнання на близько 39 млн грн

Цього разу вона включає 13 автомобілів підвищеної прохідності, 750 бронежилетів та інше захисне спорядження на близько 38,66 мільйонів гривень. Чергова партія допомоги призначається підрозділам Національної поліції, Нацгвардії, а також для Аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУ ДСНС в Одеській області, які сьогодні захищають нашу землю від російських агресорів на різних напрямках.

– Сьогодні ми отримуємо чергову партію допомоги від компанії “Українські вертольоти”, яка включає в себе п'ять пікапів Mitsubishi L 200, – розповів начальник департаменту превентивної діяльності Національної поліції України полковник Ігор Бабич. – Ці машини дійсно потрібні нашим підрозділам, тому що з перших днів війни Національна поліція виконує завдання спільно з підрозділами Збройних сил, Національної гвардії та Служби безпеки України. Ми створили відповідні зведені батальйони, які виконують завдання на передовій — в першу чергу беруть участь у штурмових діях, у звільненні наших населених пунктів від окупантів і проводять стабілізаційні заходи. Ці автомобілі потрібні для того, щоб забезпечити транспортування особового складу і перевезення боєприпасів. Крім того, на цих автомобілях ми встановлюємо крупнокаліберні кулемети, відповідно, це додає потужності підрозділу. З урахуванням активності ведення бойових дій дуже багато транспорту виходить з ладу, тому нові автомобілі нам дійсно потрібні.

Прес-секретар Національної гвардії Руслан Музичук розповів, що цього разу Авіакомпанія надала підрозділам Нацгвардії п'ять пікапів, тактичне спорядження, а також засоби бронезахисту — каски та бронежилети. Крім того, партія допомоги включає водолазне спорядження. Воно дозволяє спеціальним підрозділам Нацгвардії виконувати різні задачі в акваторіях України, зокрема, проводити розмінування, піднімати з-під води затоплену ворожу техніку і допомагати іншим військовим підрозділам форсувати річки.

– Наші гвардійці зараз виконують задачі в усіх точках, де ведуться активні бойові дії. Маємо хороші результати, утримуємо наші кордони і знову ж таки, хочу підкреслити, що в цьому велика заслуга всіх волонтерів, які допомагають нам, – підкреслив Руслан Музичук.

З перших днів повномасштабного вторгнення Авіакомпанія надає благодійну допомогу воїнам, які боронять Україну в лавах Національної поліції, Служби безпеки, Збройних сил, Головного управління розвідки Міноборони України. Серед іншого вона постачає бійцям пікапи, квадроцикли, бронежилети, захисні шоломи, тепловізори, квадрокоптери, оптичні приціли, прилади нічного бачення, радіостанції, аптечки, одяг та інше спорядження й обладнання.

– Це вже п'ятий подібний захід, коли ми надаємо спорядження нашим захисникам, – розповідає радник голови правління Авіакомпанії “Українські вертольоти” Сергій Яровий. – Ми отримуємо запити, спілкуємося з командирами підрозділів, моніторимо ситуацію з потребами у спорядженні, потім закуповуємо все необхідне і передаємо в підрозділи.

Загалом від початку повномасштабної війни Авіакомпанія «Українські вертольоти» вже надала різним підрозділам гуманітарну допомогу на суму близько 93 мільйонів гривень.

Зокрема до підрозділів Національної Гвардії України Авікомпанія передала гуманітарну допомогу на суму 57,8 мільйонів гривень. Вона включає 10 пікапів, 21 квадроцикл та 6 баггі, причепи, 650 бронежилетів, 694 захисних касок, 800 тактичних окулярів, 26 гідрокостюмів, а також 600 аптечок та медичних засобів.

До підрозділів Служби безпеки України було передано гуманітарну допомогу на загальну суму 11,28 мільйонів гривень. Це 100 бронежилетів, 120 касок, 9 квадрокоптерів, 14 тепловізорів, оптичні прилади та приціли, навісне обладнання для стрілецької зброї, тактичні окуляри, польові аптечки, рації та тактичний одяг тощо.

Також Авіакомпанія передала Головному управлінню розвідки МОУ два квадроцикли. До підрозділів ЗСУ також було передано допомогу, зокрема, до військової частини А4100 – 20 бронежилетів, а до військової частини А2595 – 10 авіаційних радіостанцій.

Національній поліції України Авіакомпанія передала 11 квадрокоптерів, 5 пікапів, 450 бронежилетів на загальну суму 17,37 млн гривень.

Одеській обласній організації профспілки атестованих працівників органів внутрішніх справ України компанія передала 60 касок та 50 балістичних окулярів також на загальну суму 1,2 мільйонів гривень.

Аварійно-рятувальному загону спецпризначення ГУ ДСНС в Одеській області передано 3 пікапи на суму 3,56 млн грн.

За вагомий внесок в захист України від російських агресорів голова правління-генеральний директор ПрАТ “Авіакомпанія «Українські вертольоти»” Володимир Ткаченко отримав особисту подяку від керівництва Національної поліції України та військової частини А2595.

ПрАТ “Авіакомпанія «Українські вертольоти»” – це найбільший вертолітний оператор України. Вона понад десять років працює в гуманітарних, стабілізаційних та миротворчих місіях по всьому світу.

Авіакомпанія була заснована у 2002-му році і вже в 2003-му отримала Сертифікат експлуатанта. У 2006-му році компанія заслужила статус офіційного перевізника Організації Об'єднаних Націй та Всесвітньої продовольчої програми ООН. У 2013-му році стала членом Міжнародної вертолітної асоціації (HAI), а в 2014-му – членом Міжнародної асоціації по стабілізаційним операціям (ISOA).