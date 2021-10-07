Авіатрафік у вересні: кількість польотів у небі над Україною - на рівні 76 % від докризового показника

Авіатрафік у вересні: кількість польотів у небі над Україною - на рівні 76 % від докризового показника

В Україні динаміка відновлення випереджала навіть регіональні показники.

У вересні 2021 року "Украерорух" забезпечив аеронавігаційним обслуговуванням 26 241 рейс, що становить 76% від вересневого обсягу докризового 2019 року. На такому рівні показник авіатрафіку тримається упродовж двох місяців, від серпня поточного року.

Як повідомляє Украерорух, українські авіакомпанії у вересні 2021 року виконали 9 614 польотів (на 11,1% менше порівняно з вереснем докризового 2019 року), іноземні авіакомпанії виконали 16 627 польотів (менше на 29,8%).

Внутрішні польоти становлять 3 112 рейсів (+14,5% порівняно з відповідним періодом 2019 року), міжнародні польоти – 13 728 рейсів (-12,6%), транзитні польоти – 9 401 рейс (-41,5%).

"Пожвавлення трафіку в небі над Україною – це сукупність декількох факторів: сезонність попиту на авіаперевезення, прийняття нових реалій і правил подорожей авіапасажирами та результат нашої системної роботи з авіаперевізниками щодо використання транзитного потенціалу повітряного простору України. Позитивно, що кількість внутрішніх перельотів між аеропортами України у серпні та вересні перевищувала доковідні показники", - зазначив керівник "Украероруху" Андрій Ярмак.

Загальні тенденції авіатрафіку в Європейському регіоні у другій половині року перевершили оптимістичний сценарій Євроконтролю, і в Україні динаміка відновлення випереджала навіть регіональні показники:

"Роблячи обережні прогнози на майбутнє, ми враховуємо, що туристичний сезон завершується, і динаміка польотів у період зимової навігації традиційно нижча, проте низка авіакомпаній уже повідомили про продовження чартерних програм до екзотичних країн або заявили про відкриття нових напрямків. Кампанія з вакцинації та запровадження міжнародних ковід-сертифікатів відкрили для українців кордони європейських країн, тож є підстави розраховувати, що цьогорічний низький сезон ми пройдемо за оптимістичним сценарієм", підсумував Ярмак.

У відомстві нагадали динаміку кількості польотів у повітряному просторі України від початку 2021 року: серпень – 29 048 рейсів, липень – 26 952 рейси, червень – 21 113 рейсів, травень – 16 986 рейсів, квітень – 13 661 рейс, березень – 12 160 рейсів, лютий – 8 758 рейсів, січень – 9 842 рейси.

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