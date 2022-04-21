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Австралійська компанія повністю відмовилась від російської нафти

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Австралійська компанія повністю відмовилась від російської нафти

Getty Images

Австралія після нападу РФ на Україну вирішила повністю відмовитись від нафти країни-агресорки.

Раніше ця держава закуповувала 7,8% російської нафти. 

Про це пише Kronen Zeitung

Представник австрійської нафтогазової компанії OMV повідомив, що вони закуповували небагато російської нафти, проте зараз вирішили остаточно від неї відмовитись. 

За даними Статистичного управління Австрії та Асоціації нафтової промисловості, імпорт з Росії становив близько 7,8%.

Найважливішим постачальником нафти до Австрії вже багато років є Казахстан, частка імпорту якого становить 38,9%. На другому і третьому місці Лівія з 22,1% і Ірак з 20,7%.

Нагадаємо, у середу, 20 квітня, під час закритої сесії G20 у Вашингтоні міністри фінансів багатьох країн вийшли, коли російський делегат почав свою доповідь. Цей демарш відбувся на знак протесту проти російської агресії в Україні.

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