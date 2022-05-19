Австрія позбавила "Газпром" доступу до найбільшого сховища газу в Європі

Уряд Австрії вирішив позбавити "Газпром" доступу до газосховища в Хайдаху, передмісті Зальцбурга.

Цей крок мотивований бажанням австрійської влади скоротити залежність від постачання природного газу з Росії. "Хайдах" – найбільше газосховище в Австрії та друге у Центральній Європі.

Про це повідомляє видання DW.

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Сховище у передмісті Зальцбурга використовується для газопостачання Німеччини, але відіграє стратегічно важливу роль і для Австрії, оскільки досі частина газу з ПСГ у Хайдаху Німеччина перекачувала назад до австрійських земель - Тіроль та Форарльберг.

Крім того, австрійська влада так намагається вирішити питання недостатньої заповненості цього сховища. Його частина використовується дочірньою компанією російського холдингу Gazprom Germania, яка регулярно поповнює об'єкт газом, тоді як друга частина, яку використовує дочірня компанія "Газпрому" GSA, залишається порожньою.

"Якщо "Газпром" не поповнює запаси, то доступ отримають інші, це цілком виправдано", — заявила міністерка у справах захисту клімату, екології, енергетики, транспорту, інновацій і технологій Леонора Гевесслер під час засідання у Відні.

Раніше австрійський канцлер повідомив, що в його країні не виконуватимь умову Путіна щодо сплати за російський газ рублями.

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