Австрійська нафтогазова компанія OMV відмовилася від мільярдного проєкту в Сибіру: деталі

30 грудня 2020 року у потягу Рахів-Харків пасажир забув валізу з 19 тисячами доларів / Pexels

Австрійська компанія, третина акцій якої належить державі, профінансувала в кредит цей газопровід на близько 730 млн євро.

Австрійська нафтогазова компанія OMV відмовилася від проєкту з розробки двох ділянок ачимовських відкладень Уренгойського родовища у Західному Сибіру.

Про це повідомляється на сайті компанії, - пише Укрінформ.

"Сьогодні Виконавча рада OMV прийняла рішення не продовжувати переговори з "Газпромом" щодо потенційного придбання частки у розмірі 24,98% у розробці фази 4A/5A Ачимова на Уренгойському газоконденсатному родовищі та розірвати Основний договір купівлі-продажу від 3 жовтня 2018", - йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо про банкрутство компанії-оператора проєкту газопроводу "Північний потік-2", що також матиме відчутні наслідки на OMV. Як відомо, австрійська компанія, третина акцій якої належить державі, профінансувала в кредит цей газопровід на близько 730 млн євро. Договірні відносини були з швейцарською компанією Nord Stream AG, яка є дочкою "Газпрому" і зараз подала на банкрутство.