Автогаз може злетіти в ціні у листопаді: експерт спрогнозував, до чого готуватися

Говорити про здешевлення бензину зарано / © Associated Press

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Окремі мережі АЗС знизили ціни, однак говорити про загальне здешевлення бензину поки зарано. Водночас найскладніша ситуація зараз зі скрапленим газом: через дефіцит у Європі та зростання закупівельних цін він може подорожчати до 63–67 грн за літр.

Про це розповів в ефірі День.LIVE директор консалтингової компанії «А-95» Сергій Куюн.

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«Ситуацію щодо бензину можна назвати стабільною. Це сьогодні найбільш благополучний вид пального, оскільки по ньому збалансований ринок постачання і споживання», — зазначив експерт.

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За його словами, у жовтні ціна на скраплений газ зросла на 20%, а на листопад європейський виробник заявив про чергове підвищення на 15%. Нові ціни український ринок може відчути протягом двох тижнів.

Куюн додав, що через високу вартість газу деякі компанії вже не бачать сенсу закуповувати його, оскільки побоюються, що за такою ціною пальне буде складно продати.

Ціни на пальне в Україні — останні новини:

Економістка, докторка економічних наук Олена Нусінова пояснила, що подальша динаміка цін на бензин в Україні залежатиме насамперед від розвитку подій на Близькому Сході, політики США та рішень країн — учасниць ОПЕК+.

На думку економістки, за сприятливого розвитку подій, зниження геополітичної напруженості та здешевлення європейського пального, можливе поступове повернення до нижчих цінових рівнів. Але якщо конфлікт на Близькому Сході посилиться або виникнуть нові серйозні перебої з постачанням, бензин в Україні може подорожчати ще більше.

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Експерт ринку пального Сергій Куюн зауважив, що в Україні очікується нове здорожчання автомобільного газу. Його вартість найближчим часом може перевищити 60 гривень за літр, і це, ймовірно, ще не межа. Причиною є дефіцит пального та очікуване підвищення цін одним із великих виробників.

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