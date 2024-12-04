Автор фейку про заборону імпорту з ЄС тепер критикує добудову Хмельницької АЕС

Блогер Олександр Харченко, який раніше був викритий у поширенні неправдивої інформації про заборону імпорту електроенергії з ЄС, тепер активно критикує рішення уряду про добудову енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС.

Критикувати наміри уряду Харченко почав в коментарі «Українському радіо».

Зокрема Харченко поставив під сумнів слова Спеціального представника США з відбудови України (2023-2024) Пенні Пріцкер, яка підтримала намір України розвивати АЕС.

Зрив добудови блоків Хмельницької АЕС, за словами експерта Бориса Кушнірука, вигідний приватним виробникам електроенергії, зокрема, з природного газу та за зеленим тарифом.

Раніше Харченко заявляв, що ЄС нібито планує заборонити імпорт електроенергії з країн Європейського Союзу, проте ця інформація була офіційно спростована.

Як відомо, добудова блоків Хмельницької АЕС уже отримала підтримку уряду та міжнародних партнерів, зокрема американської компанії Westinghouse, яка заявила про готовність допомогти Україні в реалізації цього проєкту.

Цього тижня Верховна Рада розгляне законопроєкт щодо завершення будівництва енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС.

В квітні 2024-го уряд ухвалив рішення про добудову цих блоків. Наразі готовність енергоблока №3 становить 80%