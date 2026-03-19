Ажіотаж на ринку пального: коли зупиниться стрімке здорожчання бензину та дизеля

Ринок пального в Україні готується до чергового цінового удару. Світова паніка довкола нафтових об’єктів на Близькому Сході вже дісталася українських заправок і змушує АЗС стрімко переписувати цінники.

Чого очікувати вітчизняним водіям найближчим часом, розповів засновник групи компаній Prime та паливний експерт Дмитро Льоушкін у коментарі «УНІАН».

Стрімке здорожчання: цифри найближчих днів

За прогнозом експерта, протягом найближчого тижня на преміальних українських АЗС (як-от OKKO чи WOG) вартість пального проб’є нові психологічні позначки. Бензин здорожчає до 85 гривень за літр, а дизельне пальне злетить до 95 гривень. На менш відомих заправках водії зможуть заощадити до 5 гривень на літрі, проте загальна тенденція залишиться незмінною.

Головна причина такої динаміки — зростання світових цін на нафту та ф’ючерсів на газойль. Крім того, українські компанії вже вичерпали свої дешевші запаси.

«Будемо йти швидкими темпами, оскільки всі ресурси у компаній закінчилися, обігові кошти вимиваються. Вони не можуть сьогодні продавати по 77 гривень, а завтра купувати по 82 гривні за літр», — пояснив Дмитро Льоушкін.

Експерт додав, що зараз гуртова вартість дизельного пального на українському кордоні вже становить 81 грн/л, а бензину — близько 70 грн/л. Певним чином гальмувати стрімке зростання цін зможе лише державна мережа «Укрнафта» за рахунок податкових механізмів.

Коли ціни підуть на спад

Попри нинішню паніку аналітик закликає не готуватися до найгіршого сценарію. За його словами, світові ціни на нафту марки Brent згодом стабілізуються на рівні 105–110 доларів за барель. Це відбудеться завдяки вивільненню нафти зі стратегічних резервів.

Нинішні ажіотажні стрибки зумовлені страхом перед новими ударами по нафтопромислах на Близькому Сході. Проте з часом ринок усвідомить, що надовго вивести з ладу такі об’єкти вкрай складно (наприклад, для повної зупинки НПЗ у Саудівській Аравії знадобилося б влучання понад 80 ракет).

Зі стабілізацією світових цін навіть за умови продовження війни в Ірані пальне в Україні почне дешевшати. Експерт прогнозує, що після того, як ринок остаточно збалансується, ціни зафіксуються на таких позначках:

Дизельне пальне: 85 гривень за літр.

Бензин: 78 гривень за літр.

