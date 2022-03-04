Азійські фондові ринки впали до 16-місячного мінімуму після повідомлення про пожежу на Запорізькій АЕС

Азійські фондові ринки впали до 16-місячного мінімуму після повідомлення про пожежу на Запорізькій АЕС

Ринки занепокоєні.

Азійські фондові ринки зазнали серйозних втрат, тоді як ціни на нафту підскочили. На це вплинуло повідомлення про пожежу на Запорізькій АЕС, яку обстріляли російські окупанти.

Про це пише Reuters.

“Ринки занепокоєні радіоактивними осадами. Ризик полягає в тому, що може виникнути прорахунок або надмірна реакція, і війна затягнеться”, — сказав Васу Менон, виконавчий директор інвестиційної стратегії банку OCBC.

Індекс MSCI Азійсько-тихоокеанського регіону упав на 1,6% — до 585,5. Це найнижчий рівень від листопада 2020 року.

Японія втратила 2,4%, Південна Корея — 1,2%, Китай — 0,9% і Гонконг — 2,5%, Австралія — 1%.

Ціни на нафту підскочили, тоді як днем раніше вони залишалися стабільними. Травневі фʼючерси на нафту марки Brent зросли до $114,23 за барель.

Нагадаємо, уночі 3 березня російські окупанти обстріляли територію Запорізької атомної електростанції біля міста Енергодар.

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