АЗК UPG пропонує лояльні ціни на європейське пальне за рахунок власної логістики

Національна мережа АЗК UPG зупиняючись в умовах турбулентності, однією з перших забезпечила безперебійні поставки високоякісного пального з Європи, зняла ліміти з продажу, водночас, зберегла лояльну цінову політику. Усі дії компанії були спрямовані на вияв турботи про автолюбителів, які багато років довіряють UPG.

Українські водії знають, що цифри на стелах автозаправних комплексів UPG – одні з найнижчих у країні, а всі види пального, яке реалізовує мережа, відповідають стандарту Євро-5.

Цілковите логістичне самозабезпечення – конкурентна перевага UPG

Зберегти стабільність та доступність цін на пальне UPG вдається завдяки оптимізації логістичних затрат. Компанія «Укрпалетсистем», яка є власником бренду UPG, на ринку паливно-мастильних матеріалів країни працює вже майжеdummy 20 років. Протягом останніх років значну частину внутрішніх інвестицій компанія вклала у створення власного потужного автопарку. Додаткову партію спецтехніки було замовлено наприкінці 21-го, що в умовах війни додало UPG додаткової конкурентної переваги.

UPG європейське пальне. Фото: пресцентр АЗК UPG

Важливо, що для оптимізації витрат на транспортування пального шляхами Євросоюзу UPG використовує власні локомотиви та вантажні вагони-цистерни для перевезення нафтопродуктів. Загалом, нині автопарк компанії є одним із найбільших у країні: рухомий склад налічує близько 400 одиниць авто. Серед них сучасні бензовози та газовози. Все це надає компанії можливість самостійно доправляти продукцію як в Україну, так і до кожного окремого АЗК мережі зокрема.

З UPG заощаджуєш, дбаєш про себе, автомобіль та довкілля

Сьогодні на АЗК мережі можна придбати А-95, газ та дизель, а також брендовий бензин upg100 та upg95. Усе пальне, яке реалізовується у мережі, відповідає стандарту Євро-5 та є високоякісним продуктом.

Перед тим, як потрапити в бак автомобіля українського водія, пальне проходить багаторівневу перевірку, що гарантує його якість. Кожна партія має сертифікат якості виробника із зазначенням європейської країни, звідки його було поставлено. На всіх АЗК UPG ви завжди можете ознайомитися з паспортом, який підтверджує, що це пальне пройшло вхідний контроль в Україні та відповідає стандартам ДСТУ.

Наразі для автолюбителів діє бонусна програма. За кожний придбаний літр пального мережа нараховує бонуси, які можна витрачати на пальне, товари магазину чи страви VIVO café. А купуючи пальне онлайн, клієнти UPG мають можливість ще й заощадити на кожному літрі бензину та дизеля. З дня придбання пального ціна на нього для вас не змінюватиметься впродовж наступних двох місяців. Щоб скористатися такою послугою, клієнтам необхідно завантажити застосунок UPG у App Store або Play Market.