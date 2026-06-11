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ТСН у соціальних мережах

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АЗС масово знижують ціни на пальне: скільки коштує заправити авто 11 червня

Великі оператори АЗС переглянули тарифи, зробивши пальне доступнішим для водіїв. Бензин, дизель чи газ — що подешевшало найбільше?

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Автозаправка

Автозаправка / © Associated Press

В Україні великі мережі АЗС 11 знизили ціни на пальне на 1 — 3 грн. Зокрема, в «Укрнафті» бензин 95 Energy подешевшав одразу на 3 грн, а ОККО, WOG та SOCAR опустили ціни на дизель на 1 грн.

Про це повідомляє «РБК-Україна».

Ціни на пальне на АЗС — зміни за останню добу

Бензин. У приватних мережах вартість бензину залишилася стабільною: преміальні марки коштують 81,9 — 82,99 грн/л, стандартні — 78,9 — 78,99 грн/л. Водночас державна «Укрнафта» знизила ціну на бензин 95 Energy на 3 грн, зрівнявши її з вартістю звичайного А-95 — до 74,9 грн/л.

Дизель. Мережі ОККО, WOG та SOCAR одночасно переглянули ціни на дизельне пальне, знизивши їх на 1 грн/л для всіх видів ДП. Після коригування стандартний дизель доступний за 85,9 грн/л. У свою чергу, «Укрнафта» зменшила ціну на преміальний дизель одразу на 2 грн — до 82,9 грн/л.

Газ. Автогаз подешевшав на 1 грн у мережах ОККО, WOG (до 45,90 грн/л) та «Укрнафта» (до 43,90 грн/л). SOCAR залишила вартість без змін — 46,99 грн/л.

Ціни на пальне сьогодні, 11 червня 2026 року

OKKO

  • Бензин Pulls 100 — 88,9 грн

  • Бензин Pulls 95 — 81,9 грн

  • Бензин А-95 Євро — 78,9 грн

  • ДП Pulls — 88,9 грн

  • ДП Євро — 85,9 грн

  • Газ — 45,90 грн

WOG

  • Бензин 100 — 88,9 грн

  • Бензин 95 (Mustang) — 81,9 грн

  • Бензин 95 Євро — 78,9 грн

  • ДП Mustang — 88,9 грн

  • ДП Євро-5 — 85,9 грн

  • Газ — 45,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100 — 88,99 грн

  • Бензин NANO 95 — 82,99 грн

  • Бензин А-95 — 78,99 грн

  • ДП NANO Extro — 89,99 грн

  • ДП NANO — 86,99 грн

  • Газ — 46,99 грн

«Укрнафта»

  • Бензин 98 (Energy) — 82,9 грн

  • Бензин 95 (Energy) — 74,9 грн

  • Бензин А-95 — 74,9 грн

  • Бензин А-92 — 69,9 грн

  • ДП (Energy) — 82,9 грн

  • ДП — 82,90 грн

  • Газ — 43,90 грн.

До слова, у травні 2026 року в Україні сповільнилася інфляція: до 0,9% за місяць та 8,2% у річному вимірі (проти 8,6% у квітні). Найбільше зросли ціни на зернові продукти (+16,7%), пальне (+7,9%), транспорт (+4,7%) та загалом на продукти харчування (+1,9%). Основними факторами тиску залишаються дорога енергія, слабка гривня та збільшення витрат бізнесу на зарплати й логістику. НБУ прогнозує тимчасове зростання інфляції до 9,4% до кінця року з подальшим зниженням до 5% у перспективі.

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Кількість переглядів
259
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