АЗС оновили цінники: скільки коштує пальне 22 квітня

АЗС / © Pixabay

Реклама

Станом на сьогодні, 22 квітня, ціни на основні види пального на столичних АЗС залишаються без змін, утримуючи завойовані напередодні позиції.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Ситуація на стелах київських заправок наразі виглядає наступним чином:

Реклама

Дизпаливо: вартість за літр у середньому коливається в межах від 87 до 90 гривень.

Бензин: ціни на популярні марки пального наразі тримаються у діапазоні від 69,90 до 73 гривень за літр.

Яка середня ціна на паливо в Україні

За даними Консалтингової групи А-95, які передає «Мінфін», середні ціни на пальне становлять:

бензин А-95 преміум — 76,33 грн (зниження на 0,17 грн);

бензин А-95 — 72,58 грн (зниження на 0,13 грн);

бензин А-92 — 67,31 грн (зниження на 0,01 грн);

дизельне паливо — 88,72 грн (зниження на 1,20 грн);

автомобільний газ — 48,95 грн (зниження на 0,04 грн).

Аналітики зазначають, що ціни розраховані без урахування тимчасово окупованих територій — Криму, Севастополя та частини Донбасу.

Здорожчення пального в Україні — останні новини

Нагадаємо, попри загострення ситуації на Близькому Сході, Україна забезпечена пальним щонайменше на квітень і травень.

За словами президента Володимира Зеленського, в умовах кризи через війну в Ірані ключовим завданням є повне виконання домовленостей щодо постачання необхідних обсягів пального.

Реклама

Водночас він повідомив, що вже цього тижня готується зустріч у форматі енергетичного «Рамштайну», під час якої планують прискорити залучення фінансування для відновлення та захисту енергетичної інфраструктури.

До слова, в Україні ціни на пальне можуть суттєво зрости у разі подальшої ескалації на Близькому Сході.

Економіст Олег Устенко заявив, що зростання світових цін на нафту безпосередньо впливатиме на український ринок. За його словами, якщо вартість нафти марки Brent підніметься до 120 доларів за барель, ціни на пальне в Україні можуть сягнути до 120 гривень за літр.

Експерт також не виключає ще більш негативного сценарію — у разі затягування конфлікту ціна на нафту може зрости до 150 доларів за барель, що спричинить додатковий тиск на економіку.