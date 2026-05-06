АЗС оновили цінники: скільки коштує пальне за регіонами України

Автозаправка / © Associated Press

Українські АЗС оновили вартість пального станом на 6 травня. Уряд намагається стабілізувати ринок, проте ціни на дизпаливо та бензин А-95 продовжують триматися на високих позначках.

Про це повідомив «Мінфін» із посиланням на дані «Консалтингової групи А-95».

Ціни на пальне сьогодні, 6 травня

Середня вартість пального по Україні:

бензин А-95 преміум — 76,82 грн/л;

бензин А-95 — 72,76 грн/л;

бензин А-92 — 67,18 грн/л;

дизельне пальне — 88,40 грн/л;

автогаз — 48,50 грн/л.

Ціни на пальне в Київській області

бензин А-95 преміум — 76,93 грн/л;

бензин А-95 — 72,40 грн/л;

бензин А-92 — 66,43 грн/л;

дизельне пальне — 88,39 грн/л.

Ціни на пальне у Львівській області

бензин А-95 преміум — 76,92 грн/л;

бензин А-95 — 72,79 грн/л;

бензин А-92 — 66,90 грн/л;

дизельне пальне — 88,48 грн/л.

Ціни на пальне у Харківській області:

бензин А-95 преміум — 76,71 грн/л;

бензин А-95 — 71,83 грн/л;

бензин А-92 — 66,93 грн/л;

дизельне пальне — 88,14 грн/л.

Ціни на пальне в Одеській області

бензин А-95 преміум — 76,43 грн/л;

бензин А-95 — 72,84 грн/л;

бензин А-92 — 66,90 грн/л;

дизельне пальне — 88,02 грн/л.

Ціни на пальне у Дніпропетровській області

бензин А-95 преміум — 76,31 грн/л;

бензин А-95 — 72,37 грн/л;

бензин А-92 — 67,93 грн/л;

дизельне пальне — 88,06 грн/л.

До слова, через світове здорожчання нафтопродуктів та падіння маржі українських АЗС ціни на пальне незабаром можуть зрости. За словами директора мережі А-95 Сергія Куюна, у квітні світові котирування бензину піднялися на еквівалент 4,5 грн/л, тоді як роздрібні ціни в Україні залишилися незмінними. Це призвело до критичного скорочення різниці між гуртом і роздробом. Попри фінансовий тиск на операторів і ймовірне подорожчання, дефіциту пального не прогнозують — ресурсу на ринку достатньо.

