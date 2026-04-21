АЗС оновили ціни на пальне: де 21 квітня найдешевші бензин, дизель та автогаз

Автозаправка / © Associated Press

Українські мережі АЗС 21 квітня оновили цінники на пальне, продемонструвавши тенденцію до зниження вартості бензину та дизелю. Дізнайтеся, де зараз можна заправитися за найвигіднішими тарифами в країні.

ТСН.ua зібрав актуальні дані про ціни на пальне з популярних мереж автозаправних станцій.

Середня ціна бензину А-95 дещо знизилася 21 квітня порівняно з попереднім днем і становить приблизно 73,33 грн за літр. Водночас дизельне пальне подешевшало на кілька гривень — у середньому до 89,14 грн.

Ціни на пальне 21 квітня

UPG

У цій мережі бензин А-95 коштує 73 грн, А-95+ — 75 грн. Дизельне пальне реалізується по 87 грн, а преміальний дизель (ДП+) — 89 грн. Бензин А-100 доступний за 81 грн. Газ — 49 грн.

OKKO

Тут бензин А-95 продається по 75,9 грн, А-95+ — 78,9 грн. Дизель коштує 89,9 грн, а ДП+ — 92,9 грн. Бензин А-100 — 85,9 грн. Газ — 49,9 грн.

WOG

Цінова політика аналогічна до OKKO: А-95 — 75,9 грн, А-95+ — 78,9 грн. Дизель — 89,9 грн, ДП+ — 92,9 грн. А-100 коштує 85,9 грн, газ — 49,9 грн.

KLO

У цій мережі А-95 коштує 72,7 грн, А-95+ — 76,1 грн. Дизельне пальне — 88,9 грн, ДП+ — 90,9 грн. Бензин А-100 — 84,5 грн. Також доступний А-92 за 71,1 грн. Газ — 48,9 грн.

SOCAR

Тут А-95 продається по 75,9 грн, А-95+ — 79,9 грн. Дизель коштує 91,9 грн, а ДП+ — 94,9 грн — це найвищі ціни серед мереж. Бензин А-100 — 85,9 грн. Газ — 49,98 грн.

«Укрнафта»

Ця мережа пропонує одні з найнижчих цін: А-95 — 69,9 грн, А-95+ — 72,9 грн. Дизель — 87,9 грн, ДП+ — 89,9 грн. Бензин А-92 — 66,9 грн. Газ — 48,9 грн.

«БРСМ-Нафта»

У цій мережі А-95 коштує 69,99 грн (один із найнижчих показників). Дизель — 88,49 грн. Газ — 47,49 грн — це найнижча ціна серед усіх мереж.

Нагадаємо, світові ціни на нафту та пальне впали після заяви Ірану про розблокування Ормузької протоки 17 квітня, що спровокувало здешевлення ресурсу на українських АЗС. За словами експерта Сергія Куюна, близько 10 мереж другого ешелону знизили цінники, і ця тенденція триватиме максимально швидко за умови стабільності глобального ринку.

Варто зауважити, що після цього Іран знову заблокував Ормузьку протоку.