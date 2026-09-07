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АЗС оновили ціни на пальне: скільки коштує заповнити бак 7 вересня
Найвищі ціни утримують преміальні заправки, тоді як бюджетні мережі пропонують доступнішу вартість пального.
Найбільші мережі АЗС України 7 вересня оновили прайси на пальне. Середня ціна літра бензину А-95 досягла близько 83,18 грн, тоді як дизельне пальне коштує в середньому 93,82 грн.
Про це повідомляє «Главком».
У більшості мереж ціни на пальне порівняно з попереднім днем не змінилися. Водночас на окремі види пального KLO та «Укрнафта» підняли вартість.
Найдорожче пальне наразі продають на АЗС ОKKO, WOG та Socar. Найдоступніші ціни, як і раніше, залишаються у мережах «БРСМ-Нафта» та «Укрнафта».
Ціни на пальне в Україні 7 вересня 2026 року
UPG
А95 — 81,90 грн
А95+ — 83,90 грн
ДП — 92,90 грн
ДП+ — 94,90 грн
А100 — 90,90 грн
А92 — немає
Газ — 43,90 грн
OKKO
А95 — 85,90 грн
А95+ — 88,90 грн
ДП — 95,90 грн
ДП+ — 98,90 грн
А100 — 95,90 грн
А92 — немає
Газ — 44,90 грн
WOG
А95 — 85,90 грн
А95+ — 88,90 грн
ДП — 95,90 грн
ДП+ — 98,90 грн
А100 — 95,90 грн
А92 — немає
Газ — 45,50 грн
KLO
А95 — 83,80 грн
А95+ — 86,70 грн
ДП — 96,60 грн
ДП+ — 99,30 грн
А100 — 95,60 грн
А92 — 79,90 грн
Газ — 44,40 грн
SOCAR
А95 — 85,90 грн
А95+ — 88,90 грн
ДП — 96,90 грн
ДП+ — 99,90 грн
А100 — 95,90 грн
А92 — немає
Газ — 44,90 грн
«Укрнафта»
А95 — 83,90 грн
А95+ — 80,90 грн
ДП — 90,90 грн
ДП+ — 92,90 грн
А100 — немає
А92 — 78,90 грн
Газ — 42,90 грн
«БРСМ-Нафта»
А95 — 79,99 грн
А95+ — немає
ДП — 89,99 грн
ДП+ — немає
А100 — немає
А92 — немає
Газ — 41,99 грн
Нагадаємо, згідно з прогнозом директора «Консалтингової групи А-95» Сергія Куюна, в Україні найближчими тижнями очікується черговий стрибок цін на бензин і дизель приблизно на 5 грн за літр. Причина — різке зростання світових цін на нафтопродукти і біржових котирувань у Лондоні. Дефіциту пального в Україні немає, проте додатковим фактором ризику для ринку залишаються російські удари по енергетичній інфраструктурі.