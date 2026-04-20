АЗС оновили ціни: скільки коштує пальне після вихідних

На більшості АЗС темпи зростання цін суттєво сповільнилися / © Associated Press

Реклама

Станом на 20 квітня 2026 року найбільші мережі АЗС в Україні оновили ціни на пальне.

Про це повідомляє «Главком».

Середня вартість бензину А-95 лишилася без змін, порівняно з попереднім днем, і становить близько 73,61 грн за літр. Ціни на дизельне пальне також не змінилися, у середньому — 90,3 грн.

Реклама

Найдорожчий бензин та дизель наразі пропонують мережі Окко, WOG та Socar, тоді як найдешевше пальне — «Укрнафта» та «БРСМ-Нафта».

© Главком

Нагадаємо, після тривалого періоду зростання вартості дизельного пального та бензину на українському ринку почали формуватися ознаки стабілізації. У період від 13 до 17 квітня ситуація на АЗС стала більш стриманою, а окремі види пального навіть здешевшали.