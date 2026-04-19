АЗС переписали цінники: скільки коштує пальне 19 квітня

На українських АЗС ціни на пальне лишилися без змін.

Ціни на пальне нестабільні

Ціни на пальне нестабільні / © Associated Press

Станом на 19 квітня 2026 року найбільші мережі АЗС в Україні оновили ціни на пальне.

Про це повідомляє «Главком».

Середня вартість бензину А-95 лишилася без змін, порівняно з попереднім днем, і становить близько 74,2 грн за літр.

Ціни на дизельне пальне також не змінилися, у середньому — 90,2 грн.

Найдорожчий бензин та дизель наразі пропонують мережі Окко, WOG та Socar, тоді як найдешевше пальне — «Укрнафта» та «БРСМ-Нафта».

Нагадаємо, через загострення на Близькому Сході світові ціни на нафту пішли вгору. В Україні вартість бензину раптово злетіла.

Очільник парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев закликав паливні компанії не піднімати ціни на бензин.

Проте експерти вважають, що в Україні на АЗС ціни на бензин і дизель можуть злетіти до 100–150 грн за літр.

