- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 723
- Час на прочитання
- 1 хв
АЗС переписали цінники: скільки коштує пальне 19 квітня
На українських АЗС ціни на пальне лишилися без змін.
Станом на 19 квітня 2026 року найбільші мережі АЗС в Україні оновили ціни на пальне.
Про це повідомляє «Главком».
Середня вартість бензину А-95 лишилася без змін, порівняно з попереднім днем, і становить близько 74,2 грн за літр.
Ціни на дизельне пальне також не змінилися, у середньому — 90,2 грн.
Найдорожчий бензин та дизель наразі пропонують мережі Окко, WOG та Socar, тоді як найдешевше пальне — «Укрнафта» та «БРСМ-Нафта».
Нагадаємо, через загострення на Близькому Сході світові ціни на нафту пішли вгору. В Україні вартість бензину раптово злетіла.
Очільник парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев закликав паливні компанії не піднімати ціни на бензин.
Проте експерти вважають, що в Україні на АЗС ціни на бензин і дизель можуть злетіти до 100–150 грн за літр.