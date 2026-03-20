ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
1852
Час на прочитання
1 хв

АЗС переписали цінники: скільки коштує пальне 20 березня

Ціни на бензин, дизельне пальне та газ в Україні зростають кілька днів поспіль.

Автор публікації
Анастасія Павленко
Ринок пального в Україні готується до чергового цінового удару

Ринок пального в Україні готується до чергового цінового удару / © Pixabay

Ціни на пальне в Україні зростають через ситуацію зі світовими котируваннями на нафту, курс валюти, логістику та податкове навантаження.

Мережі не прогнозують дефіциту пального, одна ціни зростають щодня.

Зокрема, сьогодні 95-й бензин піднявся в ціні на кілька гривен.

Ще вчора покращений А-95 на заправці UPG коштував 72,90 грн, а сьогодні його вартість зросла на 3 грн — до 75,90 грн.

  • На столичних АЗС літр бензину в середньому стане в 72,90-77,99 грн.

  • Ціна преміального 100-го також зросла — від 82,90 грн до 84,99 грн/л.

  • ДП коштує 82,90-87,99 грн/л, газ — 46,98 грн/л.

Нагадаємо, у березні ціни на пальне в Україні стрімко зросли й продовжують підвищуватися. Світовий енергетичний ринок «штормить» у відповідь на події на Близькому Сході.

Дата публікації
Кількість переглядів
1852
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie