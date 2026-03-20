- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 1852
- Час на прочитання
- 1 хв
АЗС переписали цінники: скільки коштує пальне 20 березня
Ціни на бензин, дизельне пальне та газ в Україні зростають кілька днів поспіль.
Ціни на пальне в Україні зростають через ситуацію зі світовими котируваннями на нафту, курс валюти, логістику та податкове навантаження.
Мережі не прогнозують дефіциту пального, одна ціни зростають щодня.
Зокрема, сьогодні 95-й бензин піднявся в ціні на кілька гривен.
Ще вчора покращений А-95 на заправці UPG коштував 72,90 грн, а сьогодні його вартість зросла на 3 грн — до 75,90 грн.
На столичних АЗС літр бензину в середньому стане в 72,90-77,99 грн.
Ціна преміального 100-го також зросла — від 82,90 грн до 84,99 грн/л.
ДП коштує 82,90-87,99 грн/л, газ — 46,98 грн/л.
Нагадаємо, у березні ціни на пальне в Україні стрімко зросли й продовжують підвищуватися. Світовий енергетичний ринок «штормить» у відповідь на події на Близькому Сході.