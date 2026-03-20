АЗС переписали цінники: скільки коштує пальне 20 березня

Ринок пального в Україні готується до чергового цінового удару

Ціни на пальне в Україні зростають через ситуацію зі світовими котируваннями на нафту, курс валюти, логістику та податкове навантаження.

Мережі не прогнозують дефіциту пального, одна ціни зростають щодня.

Зокрема, сьогодні 95-й бензин піднявся в ціні на кілька гривен.

Ще вчора покращений А-95 на заправці UPG коштував 72,90 грн, а сьогодні його вартість зросла на 3 грн — до 75,90 грн.

На столичних АЗС літр бензину в середньому стане в 72,90-77,99 грн.

Ціна преміального 100-го також зросла — від 82,90 грн до 84,99 грн/л.

ДП коштує 82,90-87,99 грн/л, газ — 46,98 грн/л.

Нагадаємо, у березні ціни на пальне в Україні стрімко зросли й продовжують підвищуватися. Світовий енергетичний ринок «штормить» у відповідь на події на Близькому Сході.