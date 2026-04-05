АЗС переписали цінники: скільки коштує пальне 5 квітня

На українських АЗС ціни на пальне залишилися практично без змін.

Анастасія Павленко
В Україні ситуація з пальним досить складна / © Associated Press

Станом на 5 квітня 2026 року найбільші мережі АЗС в Україні оновили ціни на пальне. Середня вартість бензину А-95 на великих АЗС не змінилася і становить близько 72, 87 грн за літр, дизельного пального — 88, 43 грн.

Про це повідомляє «Главком».

На «Укрнафті» та «БРСМ-Нафті» зросла вартість дизелю. Найдорожчий дизель наразі пропонують мережі Окко, WOG та Socar, тоді як найдешевше пальне — «Укрнафта» та «БРСМ-Нафта».

Нагадаємо, ціни на пальне в Україні піднялися після загострення ситуації на Близькому Сході та здорожчання нафти у світі. Уряд уже запровадив комплекс заходів задля стабілізації ринку.

Зокрема, від 20 березня до 1 травня 2026 року українці можуть отримати кешбек на пальне під час купівлі на АЗС:

  • 15% — на дизель

  • 10% — на бензин

  • 5% — на автогаз

Компенсація нараховується автоматично для учасників програми «Національний кешбек», однак його максимальна сума — до 1 тисячі гривень на місяць.

Тим часом експерт попередив, що у квітні 2026 року ціни на АЗС можуть сягнути психологічної позначки у 100 грн за літр дизеля. Однак дефіцит на заправках навряд чи буде.

