На найбільших українських АЗС продовжило дешевшати пальне / © Associated Press

Реклама

Сьогодні, 20 листопада, найбільші мережі АЗС України продовжили знижувати ціни на бензин і дизельне пальне. Найдешевший бензин А-95 серед представлених мереж коштує 83,40 грн/л, тоді як найдорожчий — 91,90 грн/л. Вартість автогазу залишається переважно стабільною.

Про це повідомляє «Главком«.

Реклама

Ціни на пальне 20 листопада

У мережі UPG бензин А-95 здешевшав на 1 грн/л — до 83,90 грн/л, а преміальний А-95+ — також на 1 грн/л, до 85,90 грн/л. Звичайне дизельне пальне здешевшало на 1 грн/л — до 98,90 грн/л, а преміальний дизель ДП+ — на 2 грн/л, до 100,90 грн/л. Бензин А-100 також здешевшав на 1 грн/л — до 96,90 грн/л. Автогаз коштує 61,90 грн/л.

Реклама

В Окко бензин А-95 здешевшав на 1 грн/л — до 88,90 грн/л, а преміальний А-95+ — на 1 грн/л, до 91,90 грн/л. Вартість бензину А-100 знизилася на 3 грн/л — до 96,90 грн/л. Ціни на дизельне пальне та автогаз залишилися незмінними.

У WOG звичайне дизельне пальне здешевшало на 1 грн/л — до 102,90 грн/л, а преміальний дизель ДП+ — також на 1 грн/л, до 105,90 грн/л. Бензин А-95 коштує 89,90 грн/л, преміальний А-95+ — 92,90 грн/л, а автогаз — 63,50 грн/л.

У Socar ціни на пальне залишилися незмінними. Бензин А-95 коштує 91,90 грн/л, преміальний А-95+ — 94,90 грн/л, звичайне дизельне пальне — 106 грн/л, а преміальний дизель — 109 грн/л. Вартість автогазу становить 63,90 грн/л.

В «Укрнафті» преміальний бензин А-95+ здешевшав на 3 грн/л — до 84,90 грн/л. Водночас звичайний А-95 коштує 84,90 грн/л, бензин А-92 — 82,90 грн/л, дизельне пальне — 99,90 грн/л, а автогаз — 61,90 грн/л.

Реклама

Раніше економісти розповідали про здорожчання пального до кінця 2026 року. Зокрема, докторка економічних наук Олена Нусінова заначала, що подальша динаміка цін на пальне залежатиме від світового енергетичного ринку, безпеки судноплавства на Близькому Сході та вартості імпортного пального.

Новини партнерів

Новини партнерів