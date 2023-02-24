АЗС України змінили ціни на бензин та дизель: яка наразі їхня вартість

В Україні набирає обертів тенденція до зниження роздрібних цін на пальне.

Українські АЗС упродовж тижня від 17 по 24 лютого знизили ціну на бензин в середньому на 17-30 коп./л (до 47,63-49,30 грн/л) та на дизельне пальне – на 1,03 грн/л (до 50,40 грн/л).

Як повідомляє Enkorr, про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95".

У середньому всіх види пального здешевшали втричі порівняно з попереднім тижнем.

Окремі мережі, зокрема Prime і Neftek, знизили вартість літра бензину А-95 на гривню, до 46,50 грн/л і 48,00 грн/л відповідно.

Найбільше цей вид бензину здешевшав на станціях мережі "Олас" – до 44,90 грн/л (-1,10 грн/л), найменше – на 8 коп./л, до 45,99 грн/л – на АЗС мережі Mango.

На АЗС ОККО та WOG упродовж цього тижня ціна бензину А-95 залишалася незмінною – 48,99 грн/л. Ціну на цих автозаправних станціях не змінювали також на преміальний А-95+ (51,00 грн/л).

Ціна на бензин А-95+ також знизилася на 0,50-1,50 грн/л. Найбільше - на станціях мережі “Овіс”, до 47,49 грн/л (-1,50 грн/л), найменше на АЗС «БРСМ-Нафта» - до 45,70 грн/л (-50 коп./л).

Дизельне пальне здешевшало на АЗС усіх без винятку мереж, загалом на 0,49-2,50 грн/л. “Авантаж 7”, Prime, “Укр-Петроль” скинули ціни на ДП на своїх АЗС на гривню.

Найдорожче дизель продає мережа Socar - за 52,99 грн/л (-0,75 грн/л). Найдешевше можна заправитися диельним паливом на VST – за 47,40 грн/л (-50 копійок на літрі).

Фото: enkorr

Нагадаємо, Міністерство економіки України опублікувало граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

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