АЗС здивували приємними цінами на пальне: скільки коштує заправитись 26 червня

Ціни на пальне / © ТСН

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Мережі АЗС в Україні оновили цінники на пальне станом на 26 червня. Дизельне пальне та автогаз демонструють тенденцію до зниження вартості.

Про це повідомив «Главком».

У п’чтницю провідні мережі АЗС України оновили вартість пального. У порівнянні з попередньою добою деякі оператори знизили ціни на дизельне пальне, дизельне пальне+ та автогаз.

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Середня ціна бензину А-95 наразі становить приблизно 75,27 грн за літр, а дизельного пального — 77,96 грн за літр.

Найвищі ціни на бензин і дизель фіксуються у мережах ОККО, WOG та SOCAR, тоді як найвигідніші пропозиції традиційно залишаються у «БРСМ-Нафта» та «Укрнафта».

Ціни на пальне 26 червня 2026 року

UPG

А95 — 73,90 грн

А95+ — 75,90 грн

ДП — 75,90 грн

ДП+ — 77,90 грн

А100 — 84,90 грн

А92 —

Газ — 39,90 грн

OKKO

А95 — 78,90 грн

А95+ — 81,90 грн

ДП — 80,90 грн

ДП+ — 83,90 грн

А100 — 88,90 грн

А92 —

Газ — 42,90 грн

WOG

А95 — 78,90 грн

А95+ — 81,90 грн

ДП — 80,90 грн

ДП+ — 83,90 грн

А100 — 88,90 грн

А92 —

Газ — 42,90 грн

KLO

А95 — 71,40 грн

А95+ — 79,20 грн

ДП — 75,70 грн

ДП+ — 78,70 грн

А100 — 83,00 грн

А92 — 67,40 грн

Газ — 40,50 грн

SOCAR

А95 — 78,90 грн

А95+ — 82,90 грн

ДП — 81,90 грн

ДП+ — 85,90 грн

А100 — 88,90 грн

А92 —

Газ — 42,90 грн

«Укрнафта»

А95 — 73,90 грн

А95+ — 73,90 грн

ДП — 75,40 грн

ДП+ — 75,40 грн

А100 —

А92 — 68,90 грн

Газ — 39,90 грн

«БРСМ-Нафта»

А95 — 70,99 грн

А95+ —

ДП — 74,99 грн

ДП+ —

А100 —

А92 —

Газ — 39,99 грн

До слова, бензин А-95 в Україні може здешевшати до 55 грн за літр, якщо світові ціни на нафту впадуть до 50 дол. за барель, повідомив директор консалтингової компанії «А-95» Сергій Куюн. Ринок поступово реагує на світові котирування, проте ціни на АЗС знижуються із затримкою через необхідність реалізації старих запасів. Експерт зазначив, що пальне вже дешевшає, і за стабілізації світової ситуації ціни можуть опуститися навіть нижче рівнів, що передували здорожчанню через конфлікт довкола Ірану.

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