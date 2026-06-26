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АЗС здивували приємними цінами на пальне: скільки коштує заправитись 26 червня
Поки ціна бензину А-95 в Україні утримується на позначці в середньому 75,27 грн/л, дизель та газ дешевшають.
Мережі АЗС в Україні оновили цінники на пальне станом на 26 червня. Дизельне пальне та автогаз демонструють тенденцію до зниження вартості.
Про це повідомив «Главком».
У п’чтницю провідні мережі АЗС України оновили вартість пального. У порівнянні з попередньою добою деякі оператори знизили ціни на дизельне пальне, дизельне пальне+ та автогаз.
Середня ціна бензину А-95 наразі становить приблизно 75,27 грн за літр, а дизельного пального — 77,96 грн за літр.
Найвищі ціни на бензин і дизель фіксуються у мережах ОККО, WOG та SOCAR, тоді як найвигідніші пропозиції традиційно залишаються у «БРСМ-Нафта» та «Укрнафта».
Ціни на пальне 26 червня 2026 року
UPG
А95 — 73,90 грн
А95+ — 75,90 грн
ДП — 75,90 грн
ДП+ — 77,90 грн
А100 — 84,90 грн
А92 —
Газ — 39,90 грн
OKKO
А95 — 78,90 грн
А95+ — 81,90 грн
ДП — 80,90 грн
ДП+ — 83,90 грн
А100 — 88,90 грн
А92 —
Газ — 42,90 грн
WOG
А95 — 78,90 грн
А95+ — 81,90 грн
ДП — 80,90 грн
ДП+ — 83,90 грн
А100 — 88,90 грн
А92 —
Газ — 42,90 грн
KLO
А95 — 71,40 грн
А95+ — 79,20 грн
ДП — 75,70 грн
ДП+ — 78,70 грн
А100 — 83,00 грн
А92 — 67,40 грн
Газ — 40,50 грн
SOCAR
А95 — 78,90 грн
А95+ — 82,90 грн
ДП — 81,90 грн
ДП+ — 85,90 грн
А100 — 88,90 грн
А92 —
Газ — 42,90 грн
«Укрнафта»
А95 — 73,90 грн
А95+ — 73,90 грн
ДП — 75,40 грн
ДП+ — 75,40 грн
А100 —
А92 — 68,90 грн
Газ — 39,90 грн
«БРСМ-Нафта»
А95 — 70,99 грн
А95+ —
ДП — 74,99 грн
ДП+ —
А100 —
А92 —
Газ — 39,99 грн
До слова, бензин А-95 в Україні може здешевшати до 55 грн за літр, якщо світові ціни на нафту впадуть до 50 дол. за барель, повідомив директор консалтингової компанії «А-95» Сергій Куюн. Ринок поступово реагує на світові котирування, проте ціни на АЗС знижуються із затримкою через необхідність реалізації старих запасів. Експерт зазначив, що пальне вже дешевшає, і за стабілізації світової ситуації ціни можуть опуститися навіть нижче рівнів, що передували здорожчанню через конфлікт довкола Ірану.