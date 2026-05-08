АЗС здивували цінами на пальне: скільки коштують бензин, дизель та газ

Світовий ринок нафти демонструє різкі стрибки через геополітичну напруженість навколо Ірану, проте в Україні ситуація залишається контрольованою. Деякі мережі заправних станцій навіть оновили цінники на пальне у бік зниження.

7 травня світові ціни на нафту демонстрували різкі коливання — спочатку зростали, а згодом почали знижуватися. Поштовхом до подорожчання стали заяви президента США Дональда Трампа щодо Ірану, а також занепокоєння можливими перебоями у судноплавстві через Ормузьку протоку. Втім, після стрімкого стрибка ринок поступово стабілізувався, і котирування пішли вниз.

Ціни на пальне 8 травня

Водночас в Україні станом на 8 травня суттєвого підвищення цін на бензин і дизель не спостерігається. Навпаки, після попереднього стрибка вартості пального окремі мережі АЗС навіть дещо знизили ціни.

«Укрнафта»

бензин 95 Energy — 70,90 грн/л;

бензин А-95 — 70,90 грн/л;

бензин А-92 — 66,90 грн/л;

бензин 98 Energy — 79,90 грн/л;

дизельне пальне — 86,90 грн/л (-1,00);

дизельне пальне Energy — 88,90 грн/л (-1,00);

автомобільний газ — 47,90 грн/л.

BVS

бензин А-95 — 72,90 грн/л;

бензин А-95 PRO — 75,90 грн/л;

бензин А-98 — 79,90 грн/л (-1,00);

бензин А-95 EKO — 57,90 грн/л;

дизельне пальне — 89,90 грн/л;

дизельне пальне PRO — 92,90 грн/л;

автомобільний газ — 47,70 грн/л.

UPG

бензин upg100 — 82,90 грн/л;

бензин upg95 — 76,90 грн/л;

бензин А-95 — 74,90 грн/л;

дизельне пальне Euro — 86,90 грн/л (-1,00);

дизель upg — 88,90 грн/л (-1,00);

газ — 47,90 грн/л.

WOG

бензин А-95 — 77,90 грн/л;

бензин Mustang 95 — 80,90 грн/л;

бензин Mustang 100 — 87,90 грн/л;

дизельне пальне — 89,90 грн/л (-2,00);

дизельне пальне Mustang+ — 92,90 грн/л (-2,00);

автомобільний газ — 49,90 грн/л.

OKKO

бензин А-95 — 77,90 грн/л;

бензин Pulls 95 — 80,90 грн/л;

бензин Pulls 100 — 87,90 грн/л;

дизельне пальне — 89,90 грн/л (-2,00);

дизельне пальне Pulls — 92,90 грн/л (-2,00);

автомобільний газ — 49,90 грн/л.

SOCAR

бензин NANO 95 — 81,90 грн/л;

бензин А-95 — 77,90 грн/л;

бензин NANO 100 — 87,90 грн/л;

дизельне пальне NANO Extro — 94,90 грн/л;

дизельне пальне NANO — 91,90 грн/л.

Нагадаємо, раніше експерт Сергій Куюн спрогнозував, що у травні суттєвого здешевлення пального в Україні не очікується через тиск світових ринків та блокування Ормузької протоки. Попри певну стабілізацію цін на нафту у світі після березневого ажіотажу, вартість ресурсів залишається високою. Ситуація ускладнюється тим, що українські мережі АЗС наразі розпродають партії, закуплені на піку цін у березні та квітні. Оскільки нові закупівлі також здійснюються за високими тарифами, потенціалу для зниження роздрібних цін немає. Навпаки, якщо світові котирування не підуть донизу, вартість пального на АЗС може дещо зрости або триматиметься на поточному рівні.

