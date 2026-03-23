Гроші
1402
2 хв

АЗС змінили ціни на пальне: скільки коштують бензин і дизель 23 березня

За результатами минулого тижня середня ціна бензину А-95 зросла до 71,46 грн за літр, тоді як вартість дизельного пального перевищила позначку 81 грн.

Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Ціни на пальне на автозаправних станціях України 23 березня залишаються неоднорідними й залежать від конкретної мережі. Державні оператори, як правило, утримують більш помірний рівень цін, тоді як у приватному секторі пальне традиційно коштує дорожче.

Про це свідчать ціни на стелах АЗС.

Ціни на пальне 23 березня

«Укрнафта»

У державного оператора «Укрнафта» вартість пального є нижчою, ніж у великих приватних мережах:

бензин 95 Energy — 68,99 грн/л;

бензин А-95 — 68,99 грн/л;

бензин А-92 — 65,99 грн/л;

бензин 98 Energy — 77,99 грн/л;

дизель — 77,99 грн/л;

дизель Energy — 81,99 грн/л;

автогаз — 42,99 грн/л.

Водночас у великих приватних мережах ціни помітно вищі: бензин А-95 там уже коштує близько 74,99 грн/л, а преміальні види можуть сягати 85 грн. Дизельне пальне в окремих випадках наближається до 88 грн за літр.

У мережі OKKO ціни такі:

бензин А-95 — 74,99 грн/л;

Pulls 95 — 77,99 грн/л;

Pulls 100 — 84,99 грн/л;

дизель — 84,99 грн/л;

дизель Pulls — 87,99 грн/л;

автогаз — 46,99 грн/л.

На АЗС WOG:

бензин А-95 — 74,99 грн/л;

Mustang 95 — 77,99 грн/л;

Mustang 100 — 84,49 грн/л;

дизель — 84,99 грн/л;

дизель Mustang+ — 87,99 грн/л;

автогаз — 46,98 грн/л.

У мережі BVS:

бензин А-95 — 69,99 грн/л;

А-95 PRO — 72,99 грн/л;

А-98 — 76,99 грн/л;

А-95 EKO — 59,99 грн/л;

дизель — 79,99 грн/л;

дизель PRO — 82,99 грн/л;

автогаз — 44,99 грн/л.

У SOCAR:

бензин А-95 NANO — 78,99 грн/л;

бензин А-95 — 74,99 грн/л;

бензин NANO 100 — 84,99 грн/л;

дизель NANO Extro — 87,99 грн/л;

дизель NANO — 84,99 грн/л.

До слова, найближчими тижнями в Україні очікується зростання цін на товари та послуги через подорожчання пального, що постачається з дефіцитної зараз Європи. Економіст Зіновій Свереда попередив про інфляційну кризу, яка збігається з весняною посівною, що потребує великих обсягів палива. Зрив польових робіт загрожує аграрному сектору — критично важливому для бюджету.

