- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 1402
- Час на прочитання
- 2 хв
АЗС змінили ціни на пальне: скільки коштують бензин і дизель 23 березня
За результатами минулого тижня середня ціна бензину А-95 зросла до 71,46 грн за літр, тоді як вартість дизельного пального перевищила позначку 81 грн.
Ціни на пальне на автозаправних станціях України 23 березня залишаються неоднорідними й залежать від конкретної мережі. Державні оператори, як правило, утримують більш помірний рівень цін, тоді як у приватному секторі пальне традиційно коштує дорожче.
Про це свідчать ціни на стелах АЗС.
Ціни на пальне 23 березня
«Укрнафта»
У державного оператора «Укрнафта» вартість пального є нижчою, ніж у великих приватних мережах:
бензин 95 Energy — 68,99 грн/л;
бензин А-95 — 68,99 грн/л;
бензин А-92 — 65,99 грн/л;
бензин 98 Energy — 77,99 грн/л;
дизель — 77,99 грн/л;
дизель Energy — 81,99 грн/л;
автогаз — 42,99 грн/л.
Водночас у великих приватних мережах ціни помітно вищі: бензин А-95 там уже коштує близько 74,99 грн/л, а преміальні види можуть сягати 85 грн. Дизельне пальне в окремих випадках наближається до 88 грн за літр.
У мережі OKKO ціни такі:
бензин А-95 — 74,99 грн/л;
Pulls 95 — 77,99 грн/л;
Pulls 100 — 84,99 грн/л;
дизель — 84,99 грн/л;
дизель Pulls — 87,99 грн/л;
автогаз — 46,99 грн/л.
На АЗС WOG:
бензин А-95 — 74,99 грн/л;
Mustang 95 — 77,99 грн/л;
Mustang 100 — 84,49 грн/л;
дизель — 84,99 грн/л;
дизель Mustang+ — 87,99 грн/л;
автогаз — 46,98 грн/л.
У мережі BVS:
бензин А-95 — 69,99 грн/л;
А-95 PRO — 72,99 грн/л;
А-98 — 76,99 грн/л;
А-95 EKO — 59,99 грн/л;
дизель — 79,99 грн/л;
дизель PRO — 82,99 грн/л;
автогаз — 44,99 грн/л.
У SOCAR:
бензин А-95 NANO — 78,99 грн/л;
бензин А-95 — 74,99 грн/л;
бензин NANO 100 — 84,99 грн/л;
дизель NANO Extro — 87,99 грн/л;
дизель NANO — 84,99 грн/л.
До слова, найближчими тижнями в Україні очікується зростання цін на товари та послуги через подорожчання пального, що постачається з дефіцитної зараз Європи. Економіст Зіновій Свереда попередив про інфляційну кризу, яка збігається з весняною посівною, що потребує великих обсягів палива. Зрив польових робіт загрожує аграрному сектору — критично важливому для бюджету.