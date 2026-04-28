АЗС змінили ціни пальне: скільки коштують бензин, дизель, автогаз сьогодні

Українські мережі АЗС оновили вартість пального 28 квітня. Ринок демонструє стабільність, проте розрив у вартості між мережами залишається суттєвим.

ТСН.ua зібрав актуальні ціни на пальне.

У середньому бензин марки А-95 продається приблизно по 73,03 грн за літр. Дизельне пальне коштує близько 88,03 грн за літр. Найвищі ціни на бензин і дизель фіксуються у мережах ОККО, WOG та SOCAR, тоді як найдоступніше пальне пропонують «Укрнафта» і «БРСМ-Нафта».

Ціни на пальне 28 квітня

На АЗС UPG бензин А95 коштує 72,90 грн за літр, А95+ — 74,90 грн, дизельне пальне (ДП) — 86,90 грн, ДП+ — 88,90 грн, А100 — 80,90 грн, а газ — 49,00 грн. Бензин А92 відсутній.

На OKKO ціна бензину А95 становить 75,90 грн, А95+ — 78,90 грн, ДП — 89,90 грн, ДП+ — 92,90 грн, А100 — 85,90 грн, газ — 49,90 грн, А92 не представлений.

На WOG вартість така ж, як і на OKKO: А95 — 75,90 грн, А95+ — 78,90 грн, ДП — 89,90 грн, ДП+ — 92,90 грн, А100 — 85,90 грн, газ — 49,90 грн, А92 відсутній.

На KLO бензин А95 коштує 70,70 грн, А95+ — 74,10 грн, ДП — 85,90 грн, ДП+ — 87,90 грн, А100 — 80,50 грн, А92 — 69,10 грн, газ — 47,90 грн.

На SOCAR ціни такі: А95 — 75,90 грн, А95+ — 79,90 грн, ДП — 89,90 грн, ДП+ — 92,90 грн, А100 — 85,90 грн, газ — 49,98 грн, А92 відсутній.

На «Укрнафті» бензин А95 коштує 69,90 грн, А95+ — 72,90 грн, ДП — 86,90 грн, ДП+ — 88,90 грн, А92 — 66,90 грн, газ — 48,90 грн, А100 відсутній.

На «БРСМ-Нафта» ціна бензину А95 становить 69,99 грн, дизельне пальне — 86,79 грн, газ — 47,49 грн, інші види пального не представлені.

До слова, за оцінками фахівців, у другому кварталі 2026 року ціни на пальне в Україні залежатимуть від глобальної стабільності. Експерти Олег Пендзин та Геннадій Рябцев розглядають два сценарії. За реалістичногоціни стабілізуються: дизель коштуватиме 80 — 85 грн/л, бензин — 70 — 75 грн/л. Песимістичний сценарій через загострення на Близькому Сході передбачає стрибок нафти до 130+ дол., курс 48 — 50 грн/дол. та вартість пального понад 100 грн/л.

