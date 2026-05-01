Гроші
1687
1 хв

АЗС знову переписали цінники: скільки коштує пальне 1 травня

На українських АЗС зберігається стабільність цін.

Анастасія Павленко
В Україні ситуація з пальним досить складна

Станом на 1 травня 2026 року найбільші мережі АЗС в Україні оновили ціни на пальне. Середня вартість бензину А-95 становить близько 73 грн за літр. Дизельне пальне в середньому коштує 88 грн за літр.

Про це повідомляє «Главком».

На українських АЗС зберігається стабільність цін, водночас лише у двох мереж здешевшало пальне: газ — на 1 грн, А-92 — на 1,10 грн, А-95 — на 90 коп, а А-95+ — на 20 коп.

Найдорожчий бензин та дизель наразі пропонують мережі Окко, WOG та Socar, тоді як найдешевше пальне — «Укрнафта» та «БРСМ-Нафта».

Яка ситуація з цінами на пальне в Україні

Нагадаємо, ціни на пальне в Україні піднялися після загострення ситуації на Близькому Сході та здорожчання нафти у світі. Уряд уже запровадив комплекс заходів задля стабілізації ринку.

Експерти зазначають, що ринок пального наразі залишається відносно стабільним, а незначні зміни цін пов’язані з внутрішньою політикою окремих операторів.

Антимонопольний комітет України дав найбільшим мережам АЗС 10 днів на встановлення «обґрунтованих» цін.

