АЗС знову переписали цінники: скільки коштує пальне 23 квітня

В Україні ситуація з пальним досить складна / © Associated Press

Станом на 23 квітня 2026 року найбільші мережі АЗС в Україні оновили ціни на пальне.

Про це повідомляє «Главком».

Середня вартість бензину А-95 фактично залишилася без змін, порівняно з попереднім днем, і становить близько 73,31 грн за літр. Ціни на дизельне пальне впали, у середньому — 88,63 грн.

На українських АЗС ціни майже не змінилися, зокрема вартість бензину та дизелю опустилася на заправках UPG. Найдорожчий бензин та дизель наразі пропонують мережі Окко, WOG та Socar, тоді як найдешевше пальне — «Укрнафта» та «БРСМ-Нафта».

Нагадаємо, ціни на пальне в Україні піднялися після загострення ситуації на Близькому Сході та здорожчання нафти у світі. Уряд уже запровадив комплекс заходів задля стабілізації ринку.

Зокрема, від 20 березня до 1 травня 2026 року українці можуть отримати кешбек на пальне під час купівлі на АЗС:

15% — на дизель

10% — на бензин

5% — на автогаз

Компенсація нараховується автоматично для учасників програми «Національний кешбек», однак його максимальна сума — до 1 тисячі гривень на місяць.

Тим часом експерт попередив, що у квітні 2026 року ціни на АЗС можуть сягнути психологічної позначки у 100 грн за літр дизеля. Однак дефіцит на заправках навряд чи буде.