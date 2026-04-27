Гроші
3474
АЗС знову переписали цінники: скільки коштує пальне 27 квітня

В Україні майже не змінилися ціни на пальне.

В Україні ситуація з пальним досить складна / © Associated Press

Станом на 27 квітня 2026 року найбільші мережі АЗС України оновили вартість пального.

Середня ціна бензину А-95 практично не змінилася порівняно з попереднім днем і становить від 69,90 до 75,90 гривень за літр.

Вартість дизпалива коливається від 86,90 до 89,90 гривень за літр, залежно від АЗС.

Яка ситуація з цінами на пальне в Україні

Нагадаємо, ціни на пальне в Україні піднялися після загострення ситуації на Близькому Сході та здорожчання нафти у світі. Уряд уже запровадив комплекс заходів задля стабілізації ринку.

Експерти зазначають, що ринок пального наразі залишається відносно стабільним, а незначні зміни цін пов’язані з внутрішньою політикою окремих операторів.

Антимонопольний комітет України дав найбільшим мережам АЗС 10 днів на встановлення «обґрунтованих» цін.

