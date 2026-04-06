АЗС знову переписали цінники: скільки коштує пальне 6 квітня
Найбільші мережі АЗС в Україні оновили ціни на пальне.
Середня вартість бензину А-95 на великих АЗС частково зросла і становить близько 73,22 грн за літр, дизельного пального — 89,13 грн.
Про це повідомляє «Главком».
Зокрема, вартість бензину, дизелю та газу підскочили на АЗС UPG, Окко, WOG.
Найдорожчий дизель наразі пропонують мережі Окко, WOG та Socar, тоді як найдешевше пальне — «Укрнафта» та «БРСМ-Нафта».
Нагадаємо, ціни на пальне в Україні піднялися після загострення ситуації на Близькому Сході та здорожчання нафти у світі. Уряд уже запровадив комплекс заходів задля стабілізації ринку.
Зокрема, від 20 березня до 1 травня 2026 року українці можуть отримати кешбек на пальне під час купівлі на АЗС:
15% — на дизель
10% — на бензин
5% — на автогаз
Компенсація нараховується автоматично для учасників програми «Національний кешбек», однак його максимальна сума — до 1 тисячі гривень на місяць.
Тим часом експерт попередив, що у квітні 2026 року ціни на АЗС можуть сягнути психологічної позначки у 100 грн за літр дизеля. Однак дефіцит на заправках навряд чи буде.