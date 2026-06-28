АЗС знову змінили ціни: скільки коштують бензин, дизель і газ в Україні 28 червня

Ціни на бензин 28 червня / © Pixabay

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На українських заправках продовжує дешевшати газ, однак пальне зафіксувалося на середній ціні 77,23 грн за літр. Дизельне пальне 28 червня на українських АЗС в середньому коштує 77,43 грн.

Про це повідомляє «Главком».

Ціни на пальне 28 червня: де заправитися найдешевше

На українських АЗС фіксують чергові зміни цін. Станом на кінець червня 2026 року середня вартість бензину марки А-95 на ринку становить близько 77,23 грн за літр, тоді як літр дизельного пального в середньому обходиться водіям у 77,43 грн.

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Порівняно з попередньою добою деякі АЗС переписали цінники на газ. Однак у мережі «KLO» здорожчали бензин А-95 і А-95+, а також скраплений газ.

Найвищі ціни на бензин та дизельне пальне наразі мають «ОККО», «WOG» та «SOCAR». Найдешевше заправитися 28 червня в Україні можна на «БРСМ-Нафті» та «Укрнафті».

«Upg» : А95 — 73,90 грн, А95+ — 75,90 грн, ДП — 74,40 грн, ДП+ — 77,40 грн, А100 — 84,90 грн, Газ — 39,40 грн.

«ОККО» : А95 — 78,90 грн, А95+ — 81,90 грн, ДП — 79,90 грн, ДП+ — 82,90 грн, А100 — 88,90 грн, Газ — 41,90 грн.

«WOG» : А95 — 78,90 грн, А95+ — 81,90 грн, ДП — 79,90 грн, ДП+ — 82,90 грн, А100 — 88,90 грн, Газ — 41,90 грн.

«KLO» : А95 — 78,90 грн, А95+ — 81,90 грн, ДП — 76,20 грн, ДП+ — 79,90 грн, А100 — 82,90 грн, Газ — 41,90 грн.

«SOCAR» : А95 — 78,90 грн, А95+ — 82,90 грн, ДП — 81,90 грн, ДП+ — 84,90 грн, А100 — 88,90 грн, Газ — 42,90 грн.

«Укрнафта» : А95 — 73,90 грн, А95+ — 73,90 грн, ДП — 75,40 грн, ДП+ — 75,40 грн, А92 — 68,90 грн, Газ — 39,40 грн.

«БРСМ-Нафта»: А95+ — 70,99 грн, ДП — 73,99 грн, ДП+ — 77,49 грн, Газ — 38,99 грн.

Уряд завершив програму кешбеку на пальне: коли треба витратити гроші

Нагадаємо, в Україні завершилася державна програма кешбеку на пальне, яку Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства запровадило 20 березня 2026 року як тимчасовий захід підтримки громадян.

За трохи більше ніж два місяці дії програми нею скористалися майже 2,3 млн українців, переважно власники бюджетних авто. У проєкті взяли участь понад 220 операторів АЗС, де під час безготівкового розрахунку автоматично нараховувалася компенсація: 15% на дизель, 10% на бензин та 5% на скраплений газ.

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Усі накопичені кошти за купівлю пального необхідно використати до 30 червня 2026 року включно, інакше невитрачений залишок повернеться до держбюджету.

Ці гроші можна спрямувати на оплату комунальних послуг, придбання ліків, книжок, товарів українського виробництва, або ж на благодійність і підтримку ЗСУ.

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