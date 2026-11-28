Пенсія в Україні 2026 / © iStock

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Людина з багаторічним страховим стажем і громадянин, який ніколи офіційно не працював, можуть отримувати однакову щомісячну виплату — 2595 грн. Така ситуація можлива через особливості призначення державної соціальної допомоги та пенсійного забезпечення для пенсіонерів, які працюють.

Про це повідомляє OBOZ.UA.

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Хто може отримувати 2595 грн без страхового стажу

За даними видання, 2026 року право на пенсію за віком від 65 років мають громадяни, які набули щонайменше 15 років страхового стажу. Якщо стажу менше або його немає зовсім, малозабезпечена людина може звернутися по державну соціальну допомогу, яку часто називають «соціальною пенсією».

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Під час призначення такої допомоги враховують середньомісячний сукупний дохід сім’ї за попередні шість місяців у розрахунку на одного її члена. Базовий розмір виплати становить 30% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. 2026 року це 778,50 грн. З урахуванням державної доплати загальна сума може сягати 2595 грн.

Чому пенсіонер, який працює, може отримувати лише 2595 грн

Однакову виплату можуть отримувати не лише люди без страхового стажу, а й пенсіонери, які мають офіційний трудовий стаж, але продовжують працювати після виходу на пенсію.

«Такий збіг можливий, якщо пенсіонер продовжує працювати, має неповний страховий стаж і йому нарахували низьку пенсію», — зазначає видання.

Для прикладу медіа «На пенсії» наводить ситуацію з 65-річним чоловіком, який має 34 роки страхового стажу й продовжує працювати. Повний страховий стаж для чоловіків у цьому разі становить 35 років. Якщо його пенсія разом із доплатами не досягає 2595 грн, держава може призначити адресну допомогу. У результаті загальна виплата може дорівнювати сумі, яку отримує людина без страхового стажу.

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Як зміниться пенсійна виплата після звільнення та 2027 року

Після припинення трудової діяльності розмір пенсійного забезпечення може зрости. За інформацією OBOZ.UA, від 1 березня 2026 року для пенсіонерів, які не працюють, без повного страхового стажу, за винятком окремих категорій із вищими гарантіями, передбачена мінімальна виплата на рівні 3406 грн.

Для пенсіонерів, які не працюють, віком від 65 років із повним страховим стажем — від 35 років у чоловіків та від 30 років у жінок — мінімальна виплата становить 4213 грн.

Крім того, від 1 січня 2027 року планують підвищити мінімальну пенсію з 2595 до 2878 грн, а максимальну — з 25 950 до 28 780 грн.

Також частині пенсіонерів можуть збільшити доплати за понаднормовий страховий стаж. Перерахунок пов’язаний із запланованим зростанням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

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Пенсії в Україні — останні новини

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв, що у грудні 2026 року частина українських пенсіонерок може отримати додаткові виплати. Йдеться про надбавки за понаднормовий страховий стаж, а також щомісячні вікові доплати для пенсіонерів від 70 років. Їхній розмір залежить від віку та може становити від 300 до 570 грн.

Також українцям, які проживають за кордоном і отримують пенсію від України, у низці країн потрібно регулярно підтверджувати, що вони живі. Для цього необхідно подавати відповідні документи до Пенсійного фонду України. Якщо не зробити цього в установлений термін, виплату пенсії можуть призупинити.

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