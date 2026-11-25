Батьки / © Credits

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У грудні 2026 року багатодітні батьки в Україні можуть отримувати від держави по 2 100 гривень щомісяця. На призначення цих грошей не впливають ні доходи, ні майно родини. Однак потрібно офіційно підтвердити свій статус і дотриматися кількох правил, інакше виплати скасують.

Про деталі нарахування цієї допомоги розповіли у Пенсійному фонді України (ПФУ).

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Кому і скільки платитимуть

У грудні 2026 року щомісячна виплата на третю та кожну наступну дитину становить 2 100 гривень. Якщо родина стала багатодітною після народження двійні, трійні чи більшої кількості дітей, гроші призначать на кожну дитину з цієї двійні або трійні.

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Оформити допомогу може один із батьків, який постійно живе разом із дитиною. Таке право мають:

українські громадяни;

іноземці та люди без громадянства, які постійно живуть в Україні;

біженці та особи, які потребують додаткового захисту.

Держава платитиме гроші до місяця, коли дитині виповниться шість років включно. При цьому майновий стан родини не перевіряють.

«При призначенні допомоги не враховується середньомісячний сукупний дохід сім’ї», — наголосили у ПФУ.

Єдиний виняток: допомогу не дадуть, якщо на момент звернення родина вже отримує базову соціальну виплату за постановою уряду № 371.

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Які документи потрібні та куди йти

Гроші можуть надходити на банківську картку або у відділення «Укрпошти». Щоб оформити виплату, одному з батьків треба звернутися до ЦНАПу або сервісного центру ПФУ.

З собою необхідно взяти:

заповнену заяву встановленого зразка;

паспорт або інший документ, що підтверджує особу;

податковий номер (РНОКПП);

свідоцтва про народження всіх дітей;

посвідчення батьків багатодітної сім’ї (якщо їх немає — довідку про статус багатодітної родини та дитини).

За яких умов виплати припинять

Сім’я отримуватиме гроші, доки відповідає вимогам закону. Нарахування зупинять, якщо:

батька або матір позбавили батьківських прав;

дитину передали на повне державне утримання;

сім’я втратила статус багатодітної;

з’ясувалося, що родина витрачає гроші не за призначенням;

померла дитина або отримувач виплат.

У ПФУ додали важливий нюанс. Якщо гроші перестали платити через те, що закінчився термін дії посвідчень чи довідок, виплати можна повернути. Для цього потрібно поновити документи, але пауза у виплатах не має тривати довше чотирьох місяців.

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Грошові виплати в Україні — останні новини

Нагадаємо, Частина українських пенсіонерів за кордоном ризикує залишитися без виплат уже від початку 2027 року. Причина — відсутність одного документа, який потрібно подавати щороку.

Також ми писали, що пенсіонери в Україні отримують виплати не в один день: кошти надходять за індивідуальним графіком, який залежить від способу їхньої доставки.

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