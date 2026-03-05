Балансуючий ринок накопичує борги і без рішень влади ситуація погіршиться — Немчинов

Реклама

Борги на балансуючому ринку електроенергії продовжують накопичуватися, а без комплексних рішень ситуація лише погіршуватиметься. Про це заявив віце-президент енергетичної спільноти Energy Club Максим Немчинов.

За його словами, формально за архітектуру і роботу балансуючого ринку відповідає системний оператор — «Укренерго». Однак питання наповнення ринку коштами та погашення заборгованості лежить у площині рішень уряду і парламенту.

«Тут потрібна синергія, тут не можна сказати, що тільки рішеннями “Укренерго” ми можемо полікувати і все буде добре», — наголосив Немчинов.

Він підкреслив, що без скасування заборони на відключення окремих категорій споживачів, приведення тарифів у відповідність до економічно обґрунтованого рівня та законодавчих рішень щодо погашення старих боргів платіжна дисципліна на балансуючому ринку не відновиться.

За відсутності таких кроків боргова модель і далі позбавлятиме генерацію коштів, поглиблюючи фінансову нестабільність і ризики для енергосистеми, зазначив Немчинов.

Нагадаємо, станом на початок 2026 року заборгованість учасників ринку перед НЕК «Укренерго» сягнула близько 42 млрд грн — це на 21% більше, ніж роком раніше. Борг самого "Укренерго" перед учасниками балансувального ринку становить приблизно 22,9 млрд грн, що на 36% більше в річному вимірі.