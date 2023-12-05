Балансуюча група ЕКУ за рік принесла державним компаніям понад півмільярда гривень

Державні компанії почали використовувати нові ринкові інструменти в своїй роботі, які дали їм змогу заощадити 565 млн грн на купівлі-продажу електроенергії. Про це повідомив державний енерготрейдер АТ «Енергетична компанія України» (АТ «ЕКУ»).

Згідно з повідомленням, таким інструментом стала участь держкомпаній у балансуючій групі ЕКУ, яка дає можливість виробникам і споживачам електроенергії знижувати витрати на їх небаланси (компенсувати дефіцит або профіцит виробленої та спожитої електроенергії).

Створена у листопаді 2022 року, балансуюча група ЕКУ нині на другому місці за розміром на ринку електроенергії України. В її складі – найбільший виробник електроенергії країни НАЕК «Енергоатом», низка провідних виробників «зеленої» енергії, а також споживачів електроенергії – лідерів у своїх галузях.

«Створення першої в Україні державної балансуючої групи було серйозним викликом з огляду на війну і ситуацію на ринку. Та за рік вона стала win-win історією, у якій виграли всі стейкхолдери. Атомна генерація, виробники «зеленої» енергії, споживачі отримують відчутний економічний ефект. Більше того, рівень оптимізації небалансів постійно зростає завдяки долученню нових учасників і розвитку балансуючої групи», – зазначив Віталій Бутенко, генеральний директор ЕКУ.

Великою групою учасників балансуючої групи ЕКУ є виробники з ВДЕ (відновлюваних джерел енергії), серед яких компанії з іноземними інвестиціями.

«Наявність ефективної балансуючої групи є важливою умовою успішної роботи виробників з ВДЕ, що ризикнули призупинити продажі за «зеленим» тарифом, на вільному ринку. Комплексна пропозиція ЕКУ з балансування та гарантованого викупу електроенергії дозволяє нам частково компенсувати втрати через проблеми з боргами за «зелену» енергію, з якими стикаються багато інших виробників в Україні», – резюмувала Ольга Рибачук, керуюча директорка ELEMENTUM ENERGY, найбільшого іноземного інвестора у ВДЕ в Україні.

Як повідомлялося, АТ «Енергетична компанія України» (ЕКУ) була створена в 2022 році. Компанія, здійснює операції з купівлі, продажу та постачання енергоресурсів для комерційних клієнтів. 100% акцій товариства належать державі Україна.

ЕКУ є одним з провідних енерготрейдерів країни за обсягами продажу електроенергії, а також одним із ТОП-3 трейдерів зеленої енергії на вільному ринку. Питома вага клієнтів компанії в ВВП України становить 9%.