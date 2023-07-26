Банк Альянс проти Агрохолдингу АСТ: спроба банку прикрити шахрайські схеми чорним PR`ом

Ні Агрохолдинг, ні менеджмент компанії ніколи не були та не є пов’язаними з Віктором Медведчуком та Оксаною Марченко, не знайомі з ними особисто, що виключає наявність як партнерських, так і дружніх взаємовідносин із цими особами.

Агрохолдинг АСТ дав публічну відповідь на медійну атаку, яка розпочалась 17 липня 2023 року.

У відповіді зазначається, що Агрохолдинг АСТ, як і весь агробізнес, зараз працює в режимі виживання. Та незважаючи на це, АСТ навіть в умовах війни, як і завжди, є відповідальним бізнес-партнером та платником мільйонних податків до держбюджету. В умовах повномасштабного вторгнення Агрохолдинг зберігає робочі місця, допомагає місцевим громадам та виділяє мільйони гривень на допомогу ЗСУ.

Таких результатів Агрохолдингу АСТ вдалось досягти завдяки ефективному операційному управлінню, всі менеджери та власники бізнесу знаходились і зараз знаходяться в Україні та продовжують працювати, ніхто не сховався від проблем та війни за кордоном. А голослівні заяви про пов’язаність Агрохолдингу та його менеджменту з іменем Медведчука під час війни – це досить популярний зараз з очевидних причин спосіб дискредитації. У публічній відповіді, яка була розміщена у багатьох ЗМІ, Агрохолдинг АСТ доказово заперечив всі безглузді звинувачення.

У відповіді Агрохолдингу АСТ йдеться про те, що ні Агрохолдинг, ні менеджмент компанії ніколи не були та не є пов’язаними з Віктором Медведчуком та Оксаною Марченко, не знайомі з ними особисто, що виключає наявність як партнерських, так і дружніх взаємовідносин із цими особами.

Агрохолдинг впевнений, що ця інформаційна атака – один з інструментів, яким «Банк Альянс» намагається заволодіти коштами та майном Агрохолдингу та відволікти увагу від своїх незаконних оборудок та шахрайських схем.

У відповіді аргументовано заявляється, що «Банк Альянс» через свого контрагента ТОВ «Евотерра Трейд» і за участю перших осіб банку, а саме голови Наглядової ради «Банку Альянс» Павла Щербаня, намагався заволодіти коштами та активами Агрохолдинга АСТ. Мова йде про шахрайську схему по видачі кредиту банком Альянс на придбання добрив через свого контрагента, в результаті якої Агрохолдинг не отримав добрив, але зобов’язання по сплаті кредиту залишились.

Звернення в правоохоронні органи щодо шахрайських дій представників «Банку Альянс» закінчилось внесенням відомостей в Єдиний реєстр досудових розслідувань. Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022111380000371, розпочате 28.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України поки що не призвело до результатів.

В цей відповідальний час, коли кожне підприємство України працює в екстремальних умовах і кожен власник та керівник бізнесу змушений здійснювати постійний контроль операційного бізнес-циклу та бути присутнім на місцях, всі ключові топ-менеджери «Банку Альянс» не виконують свої безпосередні обов’язки по управлінню підприємством і покинули Банк напризволяще. Власник «Банку Альянс» Олександр Сосіс з вкраденими у власного банку грошима, Голова Наглядової ради Банку Павло Щербань, і Голова правління Банку Юлія Фролова – всі вони втекли з країни від виконання своїх безпосередніх обов’язків і знаходяться за кордоном від початку повномасштабного вторгнення. А головне – вони не піклуються і не вирішують проблеми тих, для кого створені банки – своїх клієнтів, звичайних вкладників «Банку Альянс», а розраховують і надалі використовувати Банк та кошти клієнтів як інструмент своїх шахрайських схем.

Варто зазначити, що така ситуація, коли ТОВ «Евотера Трейд», яке є пов’язаним з «Банком Альянс», не виконало свої зобов’язання щодо постачання добрив перед агропідприємствами, не поодинока, про що свідчать численні судові справи, https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/107460429/ https://reyestr.court.gov.ua/Review/108320924.

«Банк Альянс» є фігурантом тисяч судових справ в Україні, неодноразово підозрювався СБУ, Генпрокуратурою та НАБУ у відмиванні і виведенні коштів на користь бенефіціарів в рф. Крім того, одна з найбільших енергетичних компаній держави «Укренерго» вже більше року не може отримати від «Банку Альянс» борг на суму майже 1,2 млрд грн. Всі ці факти доводять, що Банк Альянс використовував шахрайські схеми на системній основі протягом багатьох років як інструмент незаконного збагачення.

Варто звернути увагу, що посадові особи Банку Альянс з початку війни і по теперішній час знаходяться за межами України про що не раз зазначали інтернет ресурси.

Просимо правоохоронні органи звернути увагу на неправомірну діяльність «Банку Альянс». Впевнені, що прискіпливе розслідування подібних шахрайських схем та суворе покарання за них стане запорукою розвитку чесного бізнесу в Україні навіть під час війни та залучення інвесторів після нашої Перемоги.